Rémisztő horrorbaleset történt az amerikai baseballmeccsen, amikor arcán találta a dobás a sztárjátékost, David Fry-t, aki ezután kórházba került.

Kórházba került David Fry, miután arcon találta egy labda

Fotó: NICK CAMMETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A labda közvetlenül Fry arcát érte, aki

azonnal összeesett a pályán, és a kezével igyekezett eltakarni az ütés helyét. Az orvosok rögtön a segítségére siettek, majd a játékost hordágyon vitték le a pályáról.

Fry-t kórházba szállították további vizsgálatokra és megfigyelésre. A Guardians információi szerint szerint a játékost az éjszakára bent is tartották a kórházban.

A meccs utáni sajtótájékoztatón a vezetőedző, Stephen Vogt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb most Fry állapota:

Végig eszméleténél volt, de egyértelműen látszott a sérülés komolysága. Azonnal mondtam neki, maradjon fekve, amíg az orvosok átveszik az irányítást. Holnap remélhetőleg pontosabb információt tudok adni

– mondta a menedzser.

Az ellenfél dobója, Skubal szintén sokkolva reagált a balesetre. A Tigers balkezes játékosa azonnal eldobta a kesztyűjét és a fejét fogta, majd a mérkőzés után is hangsúlyozta, mennyire aggódik Fry-ért:

„Nagyon nehéz helyzet. Már kapcsolatba léptem vele, remélem jól van. Az ilyen esetek emlékeztetnek arra, hogy vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak egy baseballmeccsnél – például az egészség” – nyilatkozta Skubal, aki láthatóan megrendülve folytatta a játékot, több hibát is vétve az inningben.

Csapattársa, Steven Kwan megjegyezte, hogy Fry még próbált némi humort is vinni a helyzetbe: előbb viccelődött, majd az ujjával mutatta a közönség felé, hogy képes kommunikálni.