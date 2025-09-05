Live
A Los Angeles Lakers szupersztárja ellen nem érdemes fogadni. Luka Doncic válogatottbeli csapattársa nem hitte el, hogy a szlovén sztár a pályán kívülről is képes kosarat dobni, ám nagyon nem jött be a számítása.

Kétségtelenül az NBA egyik legnagyobb sztárja Luka Doncic, aki az előző idényben a Dallas Mavericks csapatától került a Los Angeles Lakershez, ahol LeBron James oldalán küzdhet a sikerekért. A szlovén klasszis az Európa-bajnokságon is remekel, hazája válogatottjával jelenleg az olaszok elleni nyolcaddöntőre készül.

Luka Doncic az Eb-n is remekel
Luka Doncic az Eb-n is remekel
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Luka Doncic ellen senki se fogadjon!

Doncic válogatottbeli csapattársa, Alen Omic fogadást kötött a Lakers sztárjával, miszerint úgysem tud kosarat dobni a pályán kívülről, a paraván mögül. 

A világ egyik legjobb kosarasa azonban nem jött zavarba, csont nélkül zúdította be a labdát, így Omicnak kellett állnia a fogadás tétjét, az 50 fekvőtámaszt. 

Az erről készült videó bejárta az internetet, bár az a felvételből nem derült ki, hogy a vesztes valóban lenyomta-e mind az 50 fekvőt.

@kzs_si Alen Omić se je z Luko stavil za 50 sklec. Se mu je splačalo? 😅 #mojtim #lukadoncic ♬ original sound - KZS | Slovenia Basketball

