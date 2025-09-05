Kétségtelenül az NBA egyik legnagyobb sztárja Luka Doncic, aki az előző idényben a Dallas Mavericks csapatától került a Los Angeles Lakershez, ahol LeBron James oldalán küzdhet a sikerekért. A szlovén klasszis az Európa-bajnokságon is remekel, hazája válogatottjával jelenleg az olaszok elleni nyolcaddöntőre készül.

Luka Doncic az Eb-n is remekel

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Luka Doncic ellen senki se fogadjon!

Doncic válogatottbeli csapattársa, Alen Omic fogadást kötött a Lakers sztárjával, miszerint úgysem tud kosarat dobni a pályán kívülről, a paraván mögül.

A világ egyik legjobb kosarasa azonban nem jött zavarba, csont nélkül zúdította be a labdát, így Omicnak kellett állnia a fogadás tétjét, az 50 fekvőtámaszt.

Az erről készült videó bejárta az internetet, bár az a felvételből nem derült ki, hogy a vesztes valóban lenyomta-e mind az 50 fekvőt.

