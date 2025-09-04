Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres NBA-bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást.

Kawhi Leonard (b) védekezik Nikola Jokic ellen a Clippers-Nuggets mérkőzésen az Intuit Dome-ban, 2025. május 1-jén, az NBA rájátszásában

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben - írja az MTI.

Az NBA vizsgálódik, a Clippers tagad

A Los Angeles Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.

A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor több millió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

Korábbi botrányok

Az eset nem példa nélküli az NBA történetében. A liga az elmúlt években többször is fellépett olyan klubokkal szemben, amelyek megpróbálták kijátszani a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat. 2023-ban például a Chicago Bulls és a Miami Heat is draftjogokat veszített úgynevezett „tampering” (idő előtti tárgyalás) miatt. A Clippers ügye azonban különösen érzékeny, mivel a fizetési sapka a liga versenyegyensúlyának egyik alapja.

Szakértők szerint az NBA mostani vizsgálata akár precedenst is teremthet, hiszen ha valóban bebizonyosodik, hogy a csapat a hivatalos kereteken kívül juttatott extra bevételt Leonardnak, az alapjaiban rengetheti meg a rendszerbe vetett bizalmat.

A döntésre várhatóan a nyár folyamán kerül sor, és annak kimenetele nagy hatással lehet a Clippers jövőjére, valamint Leonard pályafutására is.