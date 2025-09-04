Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az észak-amerikai kosárlabdaliga eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben. Az NBA-ben szereplő klub sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres NBA-bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást.

Kawhi Leonard (b) védekezik Nikola Jokic ellen a Clippers-Nuggets rájátszás-mérkőzésen, az Intuit Dome-ban, 2025. május 1-jén az NBA-ben
Kawhi Leonard (b) védekezik Nikola Jokic ellen a Clippers-Nuggets mérkőzésen az Intuit Dome-ban, 2025. május 1-jén, az NBA rájátszásában
Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben - írja az MTI.

Az NBA vizsgálódik, a Clippers tagad

A Los Angeles Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.

A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor több millió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

Korábbi botrányok

Az eset nem példa nélküli az NBA történetében. A liga az elmúlt években többször is fellépett olyan klubokkal szemben, amelyek megpróbálták kijátszani a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat. 2023-ban például a Chicago Bulls és a Miami Heat is draftjogokat veszített úgynevezett „tampering” (idő előtti tárgyalás) miatt. A Clippers ügye azonban különösen érzékeny, mivel a fizetési sapka a liga versenyegyensúlyának egyik alapja.

Szakértők szerint az NBA mostani vizsgálata akár precedenst is teremthet, hiszen ha valóban bebizonyosodik, hogy a csapat a hivatalos kereteken kívül juttatott extra bevételt Leonardnak, az alapjaiban rengetheti meg a rendszerbe vetett bizalmat.

A döntésre várhatóan a nyár folyamán kerül sor, és annak kimenetele nagy hatással lehet a Clippers jövőjére, valamint Leonard pályafutására is.

  • Még több cikk
Gyilkossági kísérlet miatt kell bíróság elé állnia az NBA-sztár apjának
LeBron James óriási rekorddöntésre készül az NBA-ben
Csodaszép röplabdázó lett az NBA-sztár lányából – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!