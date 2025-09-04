Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön rajtol az NFL új idénye, amelyet a hagyományokhoz híven a címvédő Philadelphia Eagles mérkőzése nyit meg. Az ellenfél a Dallas Cowboys lesz, amely már a rajt előtt a figyelem középpontjába került: a klub tulajdonosa, Jerry Jones elcserélte a csapat legnagyobb sztárját, Micah Parsonst, aki ráadásul a történelmi NFL-rivális Green Bay Packershez került.

Az időzítés is különös, hiszen éppen most mutatta be a Netflix a Cowboys NFL-történetét feldolgozó sorozatát, amelynek középpontjában a klub 82 éves tulajdonosa, Jerry Jones áll. A nyolcrészes széria bemutatja, hogyan vált az olajiparban meggazdagodott Jones a világ leggazdagabb sportklubjának a sikerkovácsává, és hogyan sikerült közben rendre magára haragítania a szurkolók, az edzők és a riválisok egy részét.

ARLINGTON, TEXAS - AUGUST 22: Dallas Cowboys owner Jerry Jones is interviewed prior to the NFL Preseason 2025 game against the Atlanta Falcons at AT&T Stadium on August 22, 2025 in Arlington, Texas. Sam Hodde/Getty Images/AFP (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jerry Jones, a Dallas Cowboys 82 éves tulajdonosa – döntéseivel évtizedek óta megosztja az NFL-t
Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sorozat egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor a fiatal Jerry Jones a ’80-as évek végén saját kezűleg tárgyalja le a Cowboys megvételét, miközben a háttérben még 50 millió dolláros adósságot görget. A történet azonban igazi amerikai sikersztorivá válik: három Super Bowl-trófeát szereznek az ő vezetése alatt.

Egy korábbi játékosa úgy emlékezett vissza rá:

Jerry minden edzés után lejött közénk a pályára. Szerette, ha érezzük, hogy ő is része a csapatnak – aztán öt perc múlva már üzleti tárgyalást folytatott telefonon. Mindig két világban élt egyszerre.

Ez a kettősség sokakat lenyűgöz, másokat idegesít, de senkit sem hagy közömbösen.

Csakhogy a győzelmeket hamar elhomályosítják a botrányok. Legendás történet például Tom Landry menesztése: a Cowboys ikonikus edzőjét Jones első lépésként elküldte, amit sokan szentségtörésként éltek meg. A családja halálos fenyegetéseket kapott, de végül a három bajnoki cím igazolta az új irányt. Azóta viszont immár 30 éve hiába várják Dallasban a következő Super Bowl-szereplést, a rajongók pedig egyre gyakrabban mutogatnak a makacsul ragaszkodó tulajdonosra.

Parsons-csere: árulás vagy zseniális húzás?

Az idei szezonnyitót megelőzően Jones ismét vihart kavart: a Cowboys ikonikus védőjét, Micah Parsonst váratlanul elengedte a Packershez egy csereügylet keretében. A döntés egyfajta sportpolitikai földrengésnek számít: amerikai szakírók szerint olyan ez, mintha a Barcelona a Real Madridnak adná el Lionel Messit fénykorában.

A közösségi médiában azonnal felrobbant a vita:

Jerry Jones saját kezével gyengítette meg a csapatát

 – fogalmazott a Sports Illustrated egyik publicistája. Mások árulásról beszéltek, és az internetet elárasztották a dühös kommentek.

Maga Parsons egy szűkszavú üzenettel reagált: „Dallas mindig az otthonom lesz.”

PHILADELPHIA, PA - DECEMBER 29: Philadelphia Eagles offensive lineman Lane Johnson (65) blocks Dallas Cowboys defensive lineman Micah Parsons (11) in the first half during the game between the Dallas Cowboys and Philadelphia Eagles on December 29, 2024 at Lincoln Financial Field in Philadelphia, PA. (Photo by Kyle Ross/Icon Sportswire via Getty Images)
Lane Johnson (65) és Micah Parsons (11) párharca az Eagles-Cowboys rangadón – a kép ma már szimbolikus, hiszen Parsons a botrányos csere után a rivális Packers játékosa lett
Fotó: Icon Sportswire / Icon Sportswire

Mások viszont úgy vélik, van logika a lépésben: a Packersnél több jövőbeni draftjogot és kulcsjátékos-cserét is kínáltak, amivel hosszú távon építkezhet a Cowboys.

Ez a húzás lehet a következő dinasztia alapja

 – állította a Dallas Morning News elemzője.

Az Eagles a favorit, de több kihívó is akad

A nyitómeccs másik főszereplője, a Philadelphia Eagles az előző idényben simán legyőzte a kétszeres címvédő Kansas City Chiefst a Super Bowlban

A csapatot erősítő Jalen Hurts útja sem volt zökkenőmentes: főiskolai évei alatt a döntőben lecserélték, sokan azt hitték, karrierje megtörik. Ehelyett új csapatban bizonyított, majd az NFL-ben szinte példátlan fejlődést mutatott.

Az, hogy vissza tudtam kapaszkodni, minden kritikánál többet jelent

 – mesélte egy interjúban. Ezek után nem meglepő, hogy Hurts megannyi fiatal példaképe.

Az Eagles magja egyben maradt, így Jalen Hurts, Saquon Barkley és az új támadókoordinátor, Kellen Moore vezérletével ismét a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosának számít.

Jalen Hurts, a Philadelphia Eagles irányítója – csapatával a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyese
Jalen Hurts, a Philadelphia Eagles irányítója, aki csapatával a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyese
Fotó: Mitchell Leff / Getty Images North America

Az NFC-ben (nemzeti főcsoport) a Packers, a Washington Commanders és a Detroit Lions lehetnek a legnagyobb riválisok, míg az AFC-ben (amerikai főcsoport) továbbra is a Chiefs, a Baltimore Ravens és a Buffalo Bills triója számít esélyesnek.

Globális NFL – amerikai sport világkörüli turnén

Az NFL idén minden eddiginél több mérkőzést rendez az Egyesült Államokon kívül: London és Németország mellett ezúttal várhatóan Sao Paulóban, Madridban és Dublinban is sor kerül alapszakasz-találkozókra.

Az NFL-szezonnyitány varázsa

A szezon első mérkőzése mindig különleges. Az amerikai himnuszt sztárok adják elő, a stadionban tűzijáték kíséri a bevonulást, és a televízió előtt emberek milliói ülnek le éjszakába nyúlóan, nachóval és sörrel a kezükben. Ez nemcsak sportesemény, hanem nemzeti ünnep.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - DECEMBER 29: Kenny Pickett #7 of the Philadelphia Eagles celebrates after scoring a touchdown against the Dallas Cowboys during the second quarter at Lincoln Financial Field on December 29, 2024 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
Az Eagles játékosai touchdown után ünnepelnek a Dallas Cowboys elleni rangadón a philadelphiai Lincoln Financial Fielden
Fotó: Emilee Chinn / Getty Images North America

Dallasban idén a megszokottnál is több az izgalom és a feszültség. Vajon zseni vagy áruló Jerry Jones? Feltámad vagy összeomlik a Cowboys? És tudja-e tartani a címvédő Eagles a trónját? Egy biztos: a 2025-ös NFL-szezon kezdete minden eddiginél több drámát ígér.

  • Még több cikk
Minden idők legnagyobb esküvője? Részletek az NFL-legenda és Taylor Swift terveiről
Brutális eltiltást kaphat a súlyos autóbalesetet okozó NFL-sztár
Michael Phelps új szerepkörben az NFL-ben, óriási buli lett belőle

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!