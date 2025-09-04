Az időzítés is különös, hiszen éppen most mutatta be a Netflix a Cowboys NFL-történetét feldolgozó sorozatát, amelynek középpontjában a klub 82 éves tulajdonosa, Jerry Jones áll. A nyolcrészes széria bemutatja, hogyan vált az olajiparban meggazdagodott Jones a világ leggazdagabb sportklubjának a sikerkovácsává, és hogyan sikerült közben rendre magára haragítania a szurkolók, az edzők és a riválisok egy részét.

Jerry Jones, a Dallas Cowboys 82 éves tulajdonosa – döntéseivel évtizedek óta megosztja az NFL-t

A sorozat egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor a fiatal Jerry Jones a ’80-as évek végén saját kezűleg tárgyalja le a Cowboys megvételét, miközben a háttérben még 50 millió dolláros adósságot görget. A történet azonban igazi amerikai sikersztorivá válik: három Super Bowl-trófeát szereznek az ő vezetése alatt.

Egy korábbi játékosa úgy emlékezett vissza rá:

Jerry minden edzés után lejött közénk a pályára. Szerette, ha érezzük, hogy ő is része a csapatnak – aztán öt perc múlva már üzleti tárgyalást folytatott telefonon. Mindig két világban élt egyszerre.

Ez a kettősség sokakat lenyűgöz, másokat idegesít, de senkit sem hagy közömbösen.

Csakhogy a győzelmeket hamar elhomályosítják a botrányok. Legendás történet például Tom Landry menesztése: a Cowboys ikonikus edzőjét Jones első lépésként elküldte, amit sokan szentségtörésként éltek meg. A családja halálos fenyegetéseket kapott, de végül a három bajnoki cím igazolta az új irányt. Azóta viszont immár 30 éve hiába várják Dallasban a következő Super Bowl-szereplést, a rajongók pedig egyre gyakrabban mutogatnak a makacsul ragaszkodó tulajdonosra.

Parsons-csere: árulás vagy zseniális húzás?

Az idei szezonnyitót megelőzően Jones ismét vihart kavart: a Cowboys ikonikus védőjét, Micah Parsonst váratlanul elengedte a Packershez egy csereügylet keretében. A döntés egyfajta sportpolitikai földrengésnek számít: amerikai szakírók szerint olyan ez, mintha a Barcelona a Real Madridnak adná el Lionel Messit fénykorában.

A közösségi médiában azonnal felrobbant a vita:

Jerry Jones saját kezével gyengítette meg a csapatát

– fogalmazott a Sports Illustrated egyik publicistája. Mások árulásról beszéltek, és az internetet elárasztották a dühös kommentek.