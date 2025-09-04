Az időzítés is különös, hiszen éppen most mutatta be a Netflix a Cowboys NFL-történetét feldolgozó sorozatát, amelynek középpontjában a klub 82 éves tulajdonosa, Jerry Jones áll. A nyolcrészes széria bemutatja, hogyan vált az olajiparban meggazdagodott Jones a világ leggazdagabb sportklubjának a sikerkovácsává, és hogyan sikerült közben rendre magára haragítania a szurkolók, az edzők és a riválisok egy részét.
A sorozat egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor a fiatal Jerry Jones a ’80-as évek végén saját kezűleg tárgyalja le a Cowboys megvételét, miközben a háttérben még 50 millió dolláros adósságot görget. A történet azonban igazi amerikai sikersztorivá válik: három Super Bowl-trófeát szereznek az ő vezetése alatt.
Egy korábbi játékosa úgy emlékezett vissza rá:
Jerry minden edzés után lejött közénk a pályára. Szerette, ha érezzük, hogy ő is része a csapatnak – aztán öt perc múlva már üzleti tárgyalást folytatott telefonon. Mindig két világban élt egyszerre.
Ez a kettősség sokakat lenyűgöz, másokat idegesít, de senkit sem hagy közömbösen.
Csakhogy a győzelmeket hamar elhomályosítják a botrányok. Legendás történet például Tom Landry menesztése: a Cowboys ikonikus edzőjét Jones első lépésként elküldte, amit sokan szentségtörésként éltek meg. A családja halálos fenyegetéseket kapott, de végül a három bajnoki cím igazolta az új irányt. Azóta viszont immár 30 éve hiába várják Dallasban a következő Super Bowl-szereplést, a rajongók pedig egyre gyakrabban mutogatnak a makacsul ragaszkodó tulajdonosra.
Az idei szezonnyitót megelőzően Jones ismét vihart kavart: a Cowboys ikonikus védőjét, Micah Parsonst váratlanul elengedte a Packershez egy csereügylet keretében. A döntés egyfajta sportpolitikai földrengésnek számít: amerikai szakírók szerint olyan ez, mintha a Barcelona a Real Madridnak adná el Lionel Messit fénykorában.
A közösségi médiában azonnal felrobbant a vita:
Jerry Jones saját kezével gyengítette meg a csapatát
– fogalmazott a Sports Illustrated egyik publicistája. Mások árulásról beszéltek, és az internetet elárasztották a dühös kommentek.
Maga Parsons egy szűkszavú üzenettel reagált: „Dallas mindig az otthonom lesz.”
Mások viszont úgy vélik, van logika a lépésben: a Packersnél több jövőbeni draftjogot és kulcsjátékos-cserét is kínáltak, amivel hosszú távon építkezhet a Cowboys.
Ez a húzás lehet a következő dinasztia alapja
– állította a Dallas Morning News elemzője.
A nyitómeccs másik főszereplője, a Philadelphia Eagles az előző idényben simán legyőzte a kétszeres címvédő Kansas City Chiefst a Super Bowlban.
A csapatot erősítő Jalen Hurts útja sem volt zökkenőmentes: főiskolai évei alatt a döntőben lecserélték, sokan azt hitték, karrierje megtörik. Ehelyett új csapatban bizonyított, majd az NFL-ben szinte példátlan fejlődést mutatott.
Az, hogy vissza tudtam kapaszkodni, minden kritikánál többet jelent
– mesélte egy interjúban. Ezek után nem meglepő, hogy Hurts megannyi fiatal példaképe.
Az Eagles magja egyben maradt, így Jalen Hurts, Saquon Barkley és az új támadókoordinátor, Kellen Moore vezérletével ismét a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosának számít.
Az NFC-ben (nemzeti főcsoport) a Packers, a Washington Commanders és a Detroit Lions lehetnek a legnagyobb riválisok, míg az AFC-ben (amerikai főcsoport) továbbra is a Chiefs, a Baltimore Ravens és a Buffalo Bills triója számít esélyesnek.
Az NFL idén minden eddiginél több mérkőzést rendez az Egyesült Államokon kívül: London és Németország mellett ezúttal várhatóan Sao Paulóban, Madridban és Dublinban is sor kerül alapszakasz-találkozókra.
A szezon első mérkőzése mindig különleges. Az amerikai himnuszt sztárok adják elő, a stadionban tűzijáték kíséri a bevonulást, és a televízió előtt emberek milliói ülnek le éjszakába nyúlóan, nachóval és sörrel a kezükben. Ez nemcsak sportesemény, hanem nemzeti ünnep.
Dallasban idén a megszokottnál is több az izgalom és a feszültség. Vajon zseni vagy áruló Jerry Jones? Feltámad vagy összeomlik a Cowboys? És tudja-e tartani a címvédő Eagles a trónját? Egy biztos: a 2025-ös NFL-szezon kezdete minden eddiginél több drámát ígér.