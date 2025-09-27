Először rendeznek idén NFL-meccset Madridban. A spanyol fővárosba kihelyezett alapszakaszmeccset a Miami Dolphins és a Washington Commanders vívja november 16-án a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabeu Stadionban. A Rio de Janeiróban tartandó jövő évi összecsapás résztvevőit és időpontját később közlik.

Először rendeznek NFL-meccset a Santiago Bernabeu Stadionban

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Madrid után Rióban is lesz NFL-meccs

A Maracana a Flamengo és a Fluminense hazai pályája, és a brazil futballválogatott mérkőzéseinek is rendre otthont ad. 1950-ben az ikonikus stadion volt a gazdája annak a meccsnek, amelyen Uruguay legyőzte Brazíliát, és világbajnok lett. Az arénában rendezték a 2014-es labdarúgó-vb döntőjét is, amelyet Németország nyert meg, továbbá a 2016-os olimpiai labdarúgótorna fináléját, amelyben a házigazda Brazília diadalmaskodott.

Az NFL lassan két évtizede rendez mérkőzéseket Észak-Amerikán kívül. A kezdetben csak előszezon meccsek ma már NFL International Games néven futnak, és már éles alapszakasz mérkőzések sorát játsszák Európában. Az első ilyen meccset Londonban rendezték 2007-ben, akkor a New York Giants 13-10-re legyőzte a Miami Dolphinst. Idén Londonban három, Dublinban, Berlinben és Madridban pedig 1-1 alapszakaszmeccsre kerül sor.