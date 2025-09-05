Live
A címvédő Philadelphia Eagles 24-20-ra nyert a Dallas Cowboys ellen az NFL-idény első meccsén. Ugyanakkor a találkozó sokkal inkább marad emlékezetes arról, hogy Jalen Carter már az elején leköpte az ellenfelet, majd később villámlások miatt az NFL nyitó összecsapása is félbeszakadt.

A címvédő Philadelphia Eagles győzelmével indult el az amerikaifutball idénye az USA-ban. Az NFL-meccsen a hazaiak 24-20-ra nyertek a Dallas Cowboys ellen. A szezon azonban nem akármilyen jelenettel indult...

Megkezdődött az új idény az NFL-ben
Megkezdődött az új idény az NFL-ben  Fotó: MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Köpés az NFL nyitómeccsén

Az Eagles egyik legjobbja, Jalen Carter nemes egyszerűséggel leköpte az ellenfélből Dak Prescottot. A címvédő játékosát azonnal kiállították, arról viszont nem sokat tudni, hogy mi volt a vita tárgya.

Villámlás miatt szünet is volt

Paprikás hangulatban kezdődött tehát az idény, majd a támadójáték volt a főszerepben. Az első négy támadás touchdownnal ért véget, a dallasiaknál Javonte Williams futott be kétszer közelről, a hazaiaknál pedig Jalen Hurts szaladt be a célterületre mindkétszer. A nagyszünetben 21-20 volt az eredmény az Eagles javára, majd a szünet után a Cowboys megrekedt a 20 ponton, a címvédő egy 58 yardos mezőnygóllal növelte a különbséget. 

Villámlás miatt egy félórás kényszerszünetet is beiktattak a csapatok, ezután viszont a támadójáték mindkét oldalon eltűnt, akció hiányában az eredmény sem változott. 

