A címvédő Philadelphia Eagles győzelmével indult el az amerikaifutball idénye az USA-ban. Az NFL-meccsen a hazaiak 24-20-ra nyertek a Dallas Cowboys ellen. A szezon azonban nem akármilyen jelenettel indult...

Megkezdődött az új idény az NFL-ben Fotó: MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Köpés az NFL nyitómeccsén

Az Eagles egyik legjobbja, Jalen Carter nemes egyszerűséggel leköpte az ellenfélből Dak Prescottot. A címvédő játékosát azonnal kiállították, arról viszont nem sokat tudni, hogy mi volt a vita tárgya.

Here is Jalen Carter spitting on Dak Prescott: pic.twitter.com/4F5BjEDLHf — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 5, 2025

Villámlás miatt szünet is volt

Paprikás hangulatban kezdődött tehát az idény, majd a támadójáték volt a főszerepben. Az első négy támadás touchdownnal ért véget, a dallasiaknál Javonte Williams futott be kétszer közelről, a hazaiaknál pedig Jalen Hurts szaladt be a célterületre mindkétszer. A nagyszünetben 21-20 volt az eredmény az Eagles javára, majd a szünet után a Cowboys megrekedt a 20 ponton, a címvédő egy 58 yardos mezőnygóllal növelte a különbséget.