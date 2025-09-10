A két NFL-csapat mérkőzése – amelyet a Los Angeles Rams nyert 14-9-re – során botrányos verekedés robbant ki a lelátón, az esetről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon.

Nem csak a játék miatt maradt emlékezetes a Houston Texans-Los Angeles Rams NFL-meccs

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brutálisan megvertek egy szurkolónőt az NFL-meccsen

Az interneten közzétett felvételeken maga a verekedés nem látható, csupán az, hogy

a két klub szimpatizánsai közül néhányan hevesen vitatkoznak egymással a lelátón, az egyik szurkolónőnek pedig teljesen véres az arca.

A biztonságiak a balhézó feleket, köztük a vérző hölgyet is kivezették a stadionból, de arról nincs információ, hogy történtek-e letartóztatások a botrányos incidens után.

Holy Sh*t: A female Texans fan and a male Rams fan got into a MASSIVE fight at yesterday's game that left the Texans fan bloodied and had to go to the hospital.



Both fans were kicked out of the stadium by security. pic.twitter.com/lsFPX73n4D — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 8, 2025

A kommentelők a közösségi médiában megdöbbentek a látottakon és erőteljes hozzászólásokat írtak a videó alá.

„A futball határozottan visszatért” – írta az egyikük.

„Ezért nem vagyok hajlandó sehova sem kimenni a szabadba”

– jegyezte meg egy másik.

„Mindig ez történik a felső szinten” – tette hozzá egy harmadik.

A Rams végül 14-9-re legyőzte a Texanst, a Los Angeles-i csapat mindössze 295 yardon tartotta az ellenfél támadósorát.

Kapcsolódó cikkek