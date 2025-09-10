A két NFL-csapat mérkőzése – amelyet a Los Angeles Rams nyert 14-9-re – során botrányos verekedés robbant ki a lelátón, az esetről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon.
Az interneten közzétett felvételeken maga a verekedés nem látható, csupán az, hogy
a két klub szimpatizánsai közül néhányan hevesen vitatkoznak egymással a lelátón, az egyik szurkolónőnek pedig teljesen véres az arca.
A biztonságiak a balhézó feleket, köztük a vérző hölgyet is kivezették a stadionból, de arról nincs információ, hogy történtek-e letartóztatások a botrányos incidens után.
A kommentelők a közösségi médiában megdöbbentek a látottakon és erőteljes hozzászólásokat írtak a videó alá.
„A futball határozottan visszatért” – írta az egyikük.
„Ezért nem vagyok hajlandó sehova sem kimenni a szabadba”
– jegyezte meg egy másik.
„Mindig ez történik a felső szinten” – tette hozzá egy harmadik.
A Rams végül 14-9-re legyőzte a Texanst, a Los Angeles-i csapat mindössze 295 yardon tartotta az ellenfél támadósorát.