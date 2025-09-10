Live
Rendkívüli

Szenzációs felfedezést jelentett be a MOL: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

Az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában megrendezett Houston Texans-Los Angeles Rams mérkőzés nem csak a játék miatt maradt emlékezetes. Az NFL-meccs idején balhé tört ki a lelátón, az egyik szurkolónőt olyan brutálisan megverték, hogy patakokban folyt a vér az arcából.

A két NFL-csapat mérkőzése – amelyet a Los Angeles Rams nyert 14-9-re – során botrányos verekedés robbant ki a lelátón, az esetről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon.

Nem csak a játék miatt maradt emlékezetes a Houston Texans-Los Angeles Rams NFL-meccs
Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brutálisan megvertek egy szurkolónőt az NFL-meccsen

Az interneten közzétett felvételeken maga a verekedés nem látható, csupán az, hogy 

a két klub szimpatizánsai közül néhányan hevesen vitatkoznak egymással a lelátón, az egyik szurkolónőnek pedig teljesen véres az arca. 

A biztonságiak a balhézó feleket, köztük a vérző hölgyet is kivezették a stadionból, de arról nincs információ, hogy történtek-e letartóztatások a botrányos incidens után.

A kommentelők a közösségi médiában megdöbbentek a látottakon és erőteljes hozzászólásokat írtak a videó alá.

„A futball határozottan visszatért” – írta az egyikük. 

„Ezért nem vagyok hajlandó sehova sem kimenni a szabadba” 

– jegyezte meg egy másik.

„Mindig ez történik a felső szinten” – tette hozzá egy harmadik.

A Rams végül 14-9-re legyőzte a Texanst, a Los Angeles-i csapat mindössze 295 yardon tartotta az ellenfél támadósorát.

