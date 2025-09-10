Live
Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

A Phillies-Marlins baseballmeccs körüli incidens kavart hatalmas vihart a közösségi médiában. Egy őrült Phillies-drukker ugyanis hevesen követelte magának azt a labdát, amely Harrison Bader hazafutása után a nézőtérre került. A vitatott pillanat főszereplője, Drew Feltwell azonban most arra kéri az embereket, hogy hagyják békén a nőt, akit a közösségi oldalakon sokan pellengérre állítottak.

Miamiban a hazafutás után a labda Drew Feltwellhez került, aki először kisfiának, Lincolnnak adta ajándékba, ekkor azonban egy őrült nő odalépett hozzá, és indulatosan, kiabálva követelte a labdát magának.

Az őrült Philly-drukker a labdával
Az őrült Philly-drukker a labdával 
Fotó: X

Online zaklatási hullám indult az őrült nő ellen

Feltwell végül átadta neki a szuvenírt, hogy elkerülje a további feszültséget. 

Őszintén szólva csak azt akartam, hogy eltűnjön onnan

 – mondta a férfi a NBC10 Philadelphiának.  

Az eset után a közösségi médiában, a nőt sokan bántották a tette miatt. 

A videók tanúsága szerint nemcsak hangosan követelőzött, hanem beintett azoknak a szurkolóknak is, akik helyben elítélték a viselkedését. Netes felhasználók azóta igyekeznek beazonosítani a kilétét – sokan azonban rossz nyomon indultak, és tévesen másokat vádoltak. Egy Cheryl Richardson-Wagner nevű nőnek például külön közösségi posztban kellett tisztáznia magát: „Nem én vagyok az őrült Philly-anyuka… amúgy Red Sox-drukker vagyok.” 

Miközben az internet egyre durvább támadásokat intézett a nő ellen, Feltwell maga igyekszik csillapítani a kedélyeket: 

Kérlek, ne bántsátok azt a hölgyet. Az internet már így is eléggé megkeserítette az életét. Nem akarom, hogy valaki betörjön a házába vagy hasonló

 – nyilatkozta az USA Todaynek.  

A kisfiú mégis boldogan távozott  

A csapat nem hagyta, hogy Lincoln rossz emlékkel távozzon: 

egy ajándékcsomagot adott neki és testvérének, benne baseball-labdákkal. A meccs után ráadásul találkozhatott magával Harrison Baderrel is, aki egy dedikált ütőt ajándékozott neki.  

A hírnek még üzleti vonzata is lett: egy baseballkártyákkal kereskedő vállalat, a Blowout Cards 5000 dollárt ajánlott a nőnek a labdáért, de csak azzal a feltétellel, ha aláírja, és ráírja: „Sajnálom”. A cégnél úgy tervezik, hogy ez esetben a labda végül Lincolnhoz kerülne.  

