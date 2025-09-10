Miamiban a hazafutás után a labda Drew Feltwellhez került, aki először kisfiának, Lincolnnak adta ajándékba, ekkor azonban egy őrült nő odalépett hozzá, és indulatosan, kiabálva követelte a labdát magának.

Az őrült Philly-drukker a labdával

Fotó: X

Online zaklatási hullám indult az őrült nő ellen

Feltwell végül átadta neki a szuvenírt, hogy elkerülje a további feszültséget.

Őszintén szólva csak azt akartam, hogy eltűnjön onnan

– mondta a férfi a NBC10 Philadelphiának.

Father berated by furious Phillies fan has a message for those hunting down her identity https://t.co/DFQbBZcslh pic.twitter.com/XpHRNzZLf2 — New York Post Sports (@nypostsports) September 9, 2025

Az eset után a közösségi médiában, a nőt sokan bántották a tette miatt.

A videók tanúsága szerint nemcsak hangosan követelőzött, hanem beintett azoknak a szurkolóknak is, akik helyben elítélték a viselkedését. Netes felhasználók azóta igyekeznek beazonosítani a kilétét – sokan azonban rossz nyomon indultak, és tévesen másokat vádoltak. Egy Cheryl Richardson-Wagner nevű nőnek például külön közösségi posztban kellett tisztáznia magát: „Nem én vagyok az őrült Philly-anyuka… amúgy Red Sox-drukker vagyok.”

Miközben az internet egyre durvább támadásokat intézett a nő ellen, Feltwell maga igyekszik csillapítani a kedélyeket:

Kérlek, ne bántsátok azt a hölgyet. Az internet már így is eléggé megkeserítette az életét. Nem akarom, hogy valaki betörjön a házába vagy hasonló

– nyilatkozta az USA Todaynek.

A kisfiú mégis boldogan távozott

A csapat nem hagyta, hogy Lincoln rossz emlékkel távozzon:

egy ajándékcsomagot adott neki és testvérének, benne baseball-labdákkal. A meccs után ráadásul találkozhatott magával Harrison Baderrel is, aki egy dedikált ütőt ajándékozott neki.

Young Phillies fan who had ball taken from his father by furious woman dubbed ‘Phillies Karen’ gets a signed bat from Harrison Bader after the game.



pic.twitter.com/7HPHKqXASG — Oli London (@OliLondonTV) September 7, 2025

A hírnek még üzleti vonzata is lett: egy baseballkártyákkal kereskedő vállalat, a Blowout Cards 5000 dollárt ajánlott a nőnek a labdáért, de csak azzal a feltétellel, ha aláírja, és ráírja: „Sajnálom”. A cégnél úgy tervezik, hogy ez esetben a labda végül Lincolnhoz kerülne.