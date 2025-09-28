Live
Skylar Thompsont, az NFL-ben szereplő Pittsburgh Steelers irányítóját kirabolták Dublinban a Minnesota Vikings elleni mérkőzés előtt. A jelentések szerint a Steelers irányítója kisebb sérüléseket szenvedett a rablás során, de már jól van és visszatért a csapatához.

Tom Pelissero, az NFL Network munkatársa számolt be Skylar Thompson kirablásáról, azonban hangsúlyozta, hogy a Steelers irányítója csak kisebb sérüléseket szenvedett és már újra a csapattal edz. 

Skylar Thompson kisebb sérüléseket szenvedett a dublini rablás során
Fotó: David Jensen/Getty Images via AFP

A 28 éves játékos már korábban is sérültlistán volt, ugyanis szeptember 10-én combhajlító-sérülést szenvedett.

Folyik a nyomozás a Steelers irányítójának kirablásáról

„Tudomásunk van egy esetről, amely Skylar Thompsont érintette péntek este Dublinban. Jelenleg nem kívánunk további kommentárt tenni, mivel az NFL biztonsági szolgálatával együttműködve további információkat gyűjtünk az incidensről” – mondta a Steelers szóvivője Pelisserónak.

Thompson három szezon alatt 10 mérkőzést játszott az NFL-ben, mindegyiket a Dolphins csapatában. Emellett egy 2022-es rájátszásmeccsen kezdőként lépett pályára a Miami csapatában, amelyben a Buffalo elleni vereség során 220 yardot és egy touchdownt ért el. 

A Steelers és a Vikings vasárnap csapnak össze az NFL első dublini mérkőzésén, a kibővített nemzetközi menetrend részeként.

 

