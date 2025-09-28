Tom Pelissero, az NFL Network munkatársa számolt be Skylar Thompson kirablásáról, azonban hangsúlyozta, hogy a Steelers irányítója csak kisebb sérüléseket szenvedett és már újra a csapattal edz.
A 28 éves játékos már korábban is sérültlistán volt, ugyanis szeptember 10-én combhajlító-sérülést szenvedett.
„Tudomásunk van egy esetről, amely Skylar Thompsont érintette péntek este Dublinban. Jelenleg nem kívánunk további kommentárt tenni, mivel az NFL biztonsági szolgálatával együttműködve további információkat gyűjtünk az incidensről” – mondta a Steelers szóvivője Pelisserónak.
Thompson három szezon alatt 10 mérkőzést játszott az NFL-ben, mindegyiket a Dolphins csapatában. Emellett egy 2022-es rájátszásmeccsen kezdőként lépett pályára a Miami csapatában, amelyben a Buffalo elleni vereség során 220 yardot és egy touchdownt ért el.
A Steelers és a Vikings vasárnap csapnak össze az NFL első dublini mérkőzésén, a kibővített nemzetközi menetrend részeként.