A szezon végét jelentő vereség után elszabadultak az indulatok. A Major League Baseball (MLB) rájátszásában a San Diego Padres sztárja, Xander Bogaerts hevesen számon kérte a játékvezetőt egy vitatott ítélet miatt.

A döntő pillanatban a bíró egy alacsonynak tűnő dobást szabályosnak ítélt, így Bogaerts kiesett a játékból, miközben a Padres még egyenlíthetett volna a Major League Baseball-ban rendezett mérkőzésen. A sztár dühösen földhöz vágta ütőjét, és vitába keveredett a bíróval.

Xander Bogaerts (balra) a San Diego Padresból akció közben a baseball-rájátszás döntő meccsén Chicagóban, 2025. október 2-án. Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Xander Bogaerts (balra) a San Diego Padresból akció közben a baseball-rájátszás döntő meccsén Chicagóban, 2025. október 2-án.
Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szurkolói videó a baseball-balhéról

A meccs után, amikor a játékvezetők az öltözőbe tartottak, egy szurkolói videó szerint újabb heves szóváltás robbant ki: Bogaerts és csapattársa, José Iglesias is odament, de az edzők és játékosok visszatartották őket.

Bogaerts később csalódottan nyilatkozott:

Ez elrontotta az egész meccset. Nem tudunk már változtatni rajta, de nagyon rosszul esett. Remélem, jövőre javulni fog a rendszer.

A Major League Baseball és a játékvezetők szervezete egyelőre nem kommentálta az esetet.

