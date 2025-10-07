A Dallas Cowboys vasárnap délután 37-22-re legyőzte a Jetset a New Jersey-i Metlife Stadionban. A Dallas, az MVP-jelölt Dak Prescott vezetésével, ezzel a győzelemmel 2-2-1-re javította szezonbeli mérlegét, míg New York 0-5-re romlott. Míg a Jets szégyenletes történelmet írt, Jerry Jonesra büntetés várhat. A Dallas Cowboys tulajdonosát látták, ahogy a Metlife Stadionban néhány szurkolónak mutatta a középső ujját. „2009-ben a liga 250 000 dollárra büntette a néhai Bud Adamst, mert a Bills elleni mérkőzésen a páholyából két ujját mutatta fel” - írja a Pro Football Talk.

A Dallas Cowboys tulajdonosa, Jerry Jones

Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Dallas Cowboys tulajdonosa nem bírt magával

„Meglátjuk, hogy a liga tesz-e valamit. És ha igen, meglátjuk, hogy Jerry-t érdekli-e. A milliárdok felhalmozódása és a maradék viselkedési szűrők (ha egyáltalán voltak) eltűnése 80 év felett olyan helyzetet teremt, amelyben az ember mindenféle dolgot mondhat és tehet, ami másokat felbosszanthat.”

Lehetséges azonban, hogy Jones nem a középső ujját akarta felmutatni a szurkolóknak. Úgy tűnt, hogy néhány Cowboys-szurkolóra mutatott, így lehetséges, hogy a 82 éves Jones csak a mutatóujja helyett a középső ujját használta. Meg kell várnunk, mit mond Jones erről, és hogy az NFL hisz-e neki.