Alexander Ovecskin, a Washington Capitals kapitánya karrierje során a 899. gólt szerezte a Columbus Blue Jackets ellen, ezzel egyetlen gólra került attól, hogy ő legyen az NHL történetének első játékosa, aki elérte a 900 gólos mérföldkövet.

Ovecskin elképesztő formában termeli a gólokat

Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ovecskin gólérzékenysége rendkívüli

A 40 éves orosz klasszis idén is bekezdett a világ legerősebb hokibajnokságában, öt meccs alatt öt pontot termelt, ami ebben a borzasztóan erős mezőnyben rendkívüli teljesítmény ennyi idősen. Vele kapcsolatban még az előző idényben számoltunk be itt az Origón arról, hogy a New York Islanders otthonában a meccs közepén lőtt gólja különleges volt, mert ezzel Ovecskin a legendás Wayne Gretzky megdönthetetlennek hitt 894. gólos rekordját adta át a múltnak akkor. Most pedig már ott tartunk, hogy egy gól, és ő lesz az első a liga történetében, aki a 900-as álomhatárt is átlépi.