Megszólalt a sportoló családja, kiderült, hogyan van jelenleg a megkéselt sztárjátékos, Mark Sanchez.

A megkéselt egykori sztárjátékos, Mark Sanchez is nagy bajba kerülhet

Fotó: JANE GERSHOVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A késelés után a felépülésre koncentrál Mark Sanchez

„Ez minden érintett számára rendkívül megterhelő időszak” – fogalmazott Sanchez testvére, Nick a TMZ Sportsnak küldött üzenetében.

Mark és a családunk őszinte köszönetét fejezi ki a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit az elmúlt napokban kaptunk. Mark jelenleg is orvosi ellátásban részesül a súlyos sérülései miatt, és a gyógyulásra koncentrál, miközben a jogi folyamatok zajlanak. Külön köszönettel tartozunk a mentősöknek és az orvosoknak a gyors és szakszerű segítségért.

A hatóságok szerint a 38 éves korábbi NFL-játékos szombat hajnalban, egy indianapolisi bár közelében keveredett összetűzésbe egy 69 éves teherautó-sofőrrel, Perry Tole-lal.

Az incidens során Tole többször is megszúrta Sanchezt, miután az állítólag rátámadt. A verekedés hajnali fél egy körül történt egy sikátorban, ahonnan a vérző Sanchez a közeli bárba tántorgott be segítségért.

A bloody Mark Sanchez was seen staggering along the street clutching his wound after being stabbed in the side, dramatic new footage from the Saturday attack shows. pic.twitter.com/KP3TFp4Hh7 — liten drage (@DrageLiten) October 6, 2025

A volt irányítót életveszélyes állapotban szállították kórházba, de állapota vasárnap estére stabilizálódott. A helyi ügyészség először kisebb vétségekkel vádolta meg, ám hétfőre a vádakat súlyosbították: Sanchez ellen most „súlyos testi sértést okozó erőszak” miatt folyik eljárás.

Az ügy azonban tovább bonyolódott: Perry Tole polgári pert is indított Sanchez ellen, azt állítva, hogy az incidens következtében maradandó testi torzulást szenvedett. Az idős férfi szerint Sanchez láthatóan ittas állapotban kezdeményezett konfliktust azzal, hogy rárontott, miközben ő a környékbeli vállalkozásoktól gyűjtött használt olajat a teherautójával.

Mark Sanchez’s family speaks out about ex-Jets QB’s ‘deeply distressing’ stabbing outside Indianapolis pub https://t.co/SxHXgJFioP pic.twitter.com/DE46HAdBbf — New York Post Sports (@nypostsports) October 6, 2025

A történtek idején Sanchez az Indiana Colts és a Las Vegas Raiders vasárnapi NFL-mérkőzésének tudósítása miatt tartózkodott Indianapolisban, mint a Fox Sports elemzője. A család és a média is hangsúlyozta, hogy a nyomozás és a jogi eljárás jelenleg is folyamatban van.