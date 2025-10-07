LeBron James, a Los Angeles Lakers sztárja egy igazi legenda az NBA-ban. Megannyi rekord fűződik a négyszeres bajnok veterán kosárlabdázóhoz, aki december végén betölti a 41. életévét. Az idei szezonban akár újabb rekordok várhatnak rá, kezdjük is azzal, ha egészséges marad és legalább 50 találkozón lehetőséget kap majd ebben az idényben, akkor megelőzi a szereplési örökrangsort jelenleg 1 611 mérkőzéssel vezető Robert Parisht. Ráadásul, ha értékesít legalább 350 mezőnykosarat (eddig minden szezonjában eljutott minimum 400-ig), akkor Kareem Abdul-Jabbart megelőzve az övé lesz az NBA történetének legsikeresebb mezőnykosaras mutatója is. Most azonban nem a rekordok kapcsán került be a hírekbe a Lakers szupersztárja, hanem a nagy bejelentése miatt, amelyet magyar idő szerint a TV kamerák előtt kedden este 18.00-kor tett meg.

LeBron James a TV kamerák előtt tett nagy bejelentést kedden

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James bejelentette a nagy semmit

2010-ben LeBron James sokkolta a kosárlabda világot azzal, hogy az ESPN „The Decision” című különkiadásában bejelentette, hogy elhagyja a Cleveland Cavaliers csapatát, és a Miami Heathez igazol. Kedden ez a különkiadás kapott folytatást. James kedden egy X-en közzétett bejegyzésben utalt a „Minden döntés döntésére”. A bejegyzéshez csatolt videóklipben a Los Angeles Lakers sztárja egy széken ül a pályán. Ez James eredeti döntésére utal, amikor Jim Gray riporterrel szemben ült egy széken. De hogy egyértelmű legyen, hogy James erre célzott, a bejegyzéshez hozzáadta a #TheSecondDecision hashtaget is.

Azonban kiderült, hogy a keddi bejelentésnek semmi köze nem volt a kosárlabdához. James inkább a Hennessy új reklámjában parodizálta „A döntést”. James elismerte, hogy a hétfői bejegyzéssel csak ugratta az embereket, és néhány emojit küldött a reklám linkjével együtt.

Tekintettel a bejegyzése nyitott jellegére, nem lehetett tudni, hogy James mit fog bejelenteni kedden. Mivel James decemberben lesz 41 éves, elterjedt a spekuláció, hogy bejelentést fog tenni játékoskarrierje jövőjéről, végül ez nem történt meg. A 40 éves ikon nem volt túl beszédes a kérdéssel kapcsolatban az edzőtáborban, amikor szeptemberben a visszavonulásáról kérdezték, akkor azt mondta, hogy izgatottan várja a következő szezont. Hozzátette, hogy tudja, hogy karrierje vége „hamarabb jön, mint később”, de nem fejtette ki bővebben a dolgot.