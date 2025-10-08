Live
A legendás ketrecharcos, az ír Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott az UFC-től a doppingellenes szabályok megsértése miatt. McGregor azért kapta a súlyos büntetést, mert háromszor is elfelejtett megjelenni doppingvizsgálaton.

A UFC szervezet harcosaink előre meg kell adniuk a tartózkodási helyüket az esetleges doppingellenőrzések miatt. Azonban a UFC doppingellenes szervezete, a Combat Sports Anti-Doping (CSAD) három alkalommal is hiába kereste McGregort, aki így elmulasztotta a mintaadást, ezért 18 hónapos eltiltással sújtották. 

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 09: Conor McGregor poses during a ceremonial weigh in for UFC 264 at T-Mobile Arena on July 09, 2021 in Las Vegas, Nevada. Stacy Revere/Getty Images/AFP (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC-től
Fotó: Stacy Revere/Getty Images Noth Amercia via AFP

McGregor ott lehet a Fehér házban

A The Athletic azt írja, hogy Conor McGregor 2024. június 13-án, szeptember 19-én és szeptember 20-án is elmulasztotta a doppingtesztet, így az eltiltása visszamenőlegesen 2024. szeptember 20-tól kezdődik és 2026. március 20-án jár le.

Az ír ketrecharcos legenda akár 24 hónapos eltiltást is kaphatott volna, azonban a UFC kiemelte a közleményében, hogy McGregor együttműködő volt, valamint részletes információkat osztott meg a kihagyott ellenőrzésekről, ezért 18 hónapra csökkentették a büntetését.

A dublini születésű harcos sérüléséből lábadozott, és a kihagyott tesztek idején nem készült semmilyen mérkőzésre. 2021 júliusában Dustin Poirier ellen elszenvedett vereség során eltört a lába, azóta nem is versenyzett.

Conor McGregor legutóbbi meccse borzalmasan zárult
McGregor számára jó hír lehet, hogy az eltiltása az első kihagyott doppingteszt dátumától, 2024. szeptember 20-tól veszi kezdetét, így ha vállalja a megmérettetést, ott lehet a júliusi UFC gálán, melyet a Fehér házban rendeznek majd az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából, az elnök Donald Trump a 80. születésnapján.

McGregor nemrég azt állította, hogy részt vesz az eseményen, az ellenfele pedig Michael Chandler lesz és minden alá van már írva. Azonban ezeket az állításokat Dana White, az UFC elnöke – aki Trump barátja – cáfolta.

Világos, hogy Conor harcolni szeretne azon a mérkőzésen, látszik, hogy nagyon motivált, de még semmi sem dőlt el. A Fehér Házzal nem folynak tárgyalások mérkőzésekről” 

– mondta a UFC első embere. 

Az Egyesült Államok elnöke nagy rajongója Conor McGregornak. Márciusban az Ovális Irodában találkozott Micheál Martin ír miniszterelnökkel. A találkozó során, amelyen többek között a kereskedelemről tárgyaltak a felek, Trump McGregorra is tett utalásokat. Az amerikai elnök csodálatát fejezte ki Conor McGregor tetoválásai és harci képességei iránt. A sportoló sikerét az ír nép szívósságának tulajdonította.

