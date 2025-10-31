Javában zajlik az Egyesült Államok egyik legfontosabb idei sporteseménye, a profi baseball-liga, az MLB döntője. A World Series negyedik meccsére ellátogatott a brit trónörökös, Harry herceg és felesége Meghan Markle, de bár ne tették volna. A Dodgers-stadionban ugyanis kegyetlenül megalázták őket, amiért rossz helyre sikerült ülniük.

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megalázták a hercegi párt a stadionban

De mi is történt? A Los Angeles Dodgers a Toronto Blue Jayst fogadta a szerényen csak világbajnoki döntőnek titulált World Series negyedik meccsén. A szervezők-rendezők szerint remek ötlet volt megmutatni a csókkamerán a kék Dodgers-sapkában feszítő sussexi hercegi párt, nagyobbat azonban nem is tévedhettek volna. A helyi közönség ugyanis óriási hangerővel adta tudtukra, hogy nem örülnek nekik.

A fő baj az volt, hogy a stadion legértékesebb helyére ültek, vagy inkább ültették őket, így csak mögöttük kapott helyet az MLB Hírességek Csarnokába is beválasztott helyi legenda, Sandy Koufax, ahogy egy sorral mögöttük ült a csapat egyik tulajdonosa, az NBA-szupersztár Ervin Magic Johnson is.

Harry and Meghan were filmed smiling as they appeared to be booed by crowds at a World Series baseball game. pic.twitter.com/SEaCGXNDUn — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) October 30, 2025

„Braves-drukker vagyok, de még engem is felháborít, hogy ezt a két csalót beültették egy igazi baseball fenség elé” – dohogott egy drukker.

„Sandy Koufax egy IGAZI király fenség. Ennek a két bohócnak mögötte lenne a helye” – tette hozzá egy következő, míg egy harmadik drukker szerint nem is csoda, hogy ezek után kikapott a Dodgers.

„A rossz energiájuk ráhozta a bajt a Dodgersre. Remélem, a következő meccsre már otthon maradtak” – mondta egy újabb drukker, akinek csalódnia kellett, mert a következő hazai meccset is bukta a Dodgers, immár a hercegi pár távollétében.