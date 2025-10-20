Live
Gyászol a sportvilág. A korábbi WWE sztár, Sir Mo 58 éves korában meghalt. Sir Mo – valódi nevén Robert Horne – 1993 és 1996 között volt a WWE-nél, halála előtt több hétig küzdött súlyos tüdőgyulladással és vérfertőzéssel.

A meghalt WWE-sztár, Robert Horne. A sztársportoló tüdőgyulladásban szenvedett, ráadásul vérfertőzéssel is küzdött, az elmúlt hónapban már az intenzív osztályon volt.

A meghalt WWE-sztár, Robert Horne, ismertebb nevén Sir Mo
Fotó: X

Meghalt Robert Horne

Horne közel egy hónapot töltött intenzív osztályon, ahol súlyos állapotban kezelték, de korábban is többször kellett már a kórhézban lennie. Felesége, Denise folyamatosan mellette volt, és próbált információkkal szolgálni rajongóknak.

A korábbi birkózó, Leilani Kai erősítette meg a halálhírt a Facebookon.

Megszakad a szívem, amikor hallom, hogy elhunyt Bobby Horne, akit a pankrációrajongók úgy ismernek, mint Sir Mo-t a Men on a Missionből

 – írta.

Kai kiemelte Horne kedvességét és azt a támogatást, amit pályafutásuk során nyújtott, különösen a nehéz időszakokban. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a ringben volt példakép, hanem azon kívül is, hiszen tiszteletteljes, barátságos ember volt, aki fontosnak tartotta a rajongókat és a sportágat.

Sir Mo pályafutása során leginkább a Men on a Mission nevű csapat tagjaként vált ismertté, amelyben Mable-lel, később Viscera néven ismert partnerével együtt a WWE bajnoki címét is megnyerték.

 Ez a cím volt a legnagyobb eredménye karrierjében.

