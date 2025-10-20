A meghalt WWE-sztár, Robert Horne. A sztársportoló tüdőgyulladásban szenvedett, ráadásul vérfertőzéssel is küzdött, az elmúlt hónapban már az intenzív osztályon volt.

A meghalt WWE-sztár, Robert Horne, ismertebb nevén Sir Mo

Meghalt Robert Horne

Horne közel egy hónapot töltött intenzív osztályon, ahol súlyos állapotban kezelték, de korábban is többször kellett már a kórhézban lennie. Felesége, Denise folyamatosan mellette volt, és próbált információkkal szolgálni rajongóknak.

A korábbi birkózó, Leilani Kai erősítette meg a halálhírt a Facebookon.

Megszakad a szívem, amikor hallom, hogy elhunyt Bobby Horne, akit a pankrációrajongók úgy ismernek, mint Sir Mo-t a Men on a Missionből

– írta.

Sad news former #WWE star Sir Mo (Bobby Horne) from Men on a Mission has passed away. RIP. pic.twitter.com/faQoNnJLvc — Pro Wrestling & MMA News (@PWMMANews) October 20, 2025

Kai kiemelte Horne kedvességét és azt a támogatást, amit pályafutásuk során nyújtott, különösen a nehéz időszakokban. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a ringben volt példakép, hanem azon kívül is, hiszen tiszteletteljes, barátságos ember volt, aki fontosnak tartotta a rajongókat és a sportágat.

Sir Mo pályafutása során leginkább a Men on a Mission nevű csapat tagjaként vált ismertté, amelyben Mable-lel, később Viscera néven ismert partnerével együtt a WWE bajnoki címét is megnyerték.

Ez a cím volt a legnagyobb eredménye karrierjében.