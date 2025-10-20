A meghalt WWE-sztár, Robert Horne. A sztársportoló tüdőgyulladásban szenvedett, ráadásul vérfertőzéssel is küzdött, az elmúlt hónapban már az intenzív osztályon volt.
Meghalt Robert Horne
Horne közel egy hónapot töltött intenzív osztályon, ahol súlyos állapotban kezelték, de korábban is többször kellett már a kórhézban lennie. Felesége, Denise folyamatosan mellette volt, és próbált információkkal szolgálni rajongóknak.
A korábbi birkózó, Leilani Kai erősítette meg a halálhírt a Facebookon.
Megszakad a szívem, amikor hallom, hogy elhunyt Bobby Horne, akit a pankrációrajongók úgy ismernek, mint Sir Mo-t a Men on a Missionből
– írta.
Kai kiemelte Horne kedvességét és azt a támogatást, amit pályafutásuk során nyújtott, különösen a nehéz időszakokban. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a ringben volt példakép, hanem azon kívül is, hiszen tiszteletteljes, barátságos ember volt, aki fontosnak tartotta a rajongókat és a sportágat.
Sir Mo pályafutása során leginkább a Men on a Mission nevű csapat tagjaként vált ismertté, amelyben Mable-lel, később Viscera néven ismert partnerével együtt a WWE bajnoki címét is megnyerték.
Ez a cím volt a legnagyobb eredménye karrierjében.