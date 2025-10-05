A 38 éves egykori játékos a rendőrök szerint egy férfival keveredett heves szóváltásba, a veszekedés fizikai erőszakká fajult, amelynek során Mark Sanchezt megkéselték.

Megkéselték Mark Sanchezt, de a hírek szerint ő sem ússza meg ennyivel az esetet

Fotó: JEFF ZELEVANSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megkéselték az NFL-sztárt

A helyszínre érkező mentők kórházba szállították, ahol súlyos, de stabil állapotban ápolják jelenleg is.

Az indianapolisi rendőrség közleménye szerint a vita két felnőtt férfi között tört ki, akik nem helyi lakosok.

Mindketten megsérültek: egyikük vágásokkal, a másik – Sanchez – szúrt sebekkel került kórházba.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az eset kizárólag a két érintett közti konfliktus következménye volt.

A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit, és videófelvételeket is átnéztek az esetről. A másik férfit a helyszínen őrizetbe vették, de a neve egyelőre nem nyilvános. A feltételezett elkövető azt állította, önvédelemből cselekedett, mivel Sanchez volt a támadó fél.

A TMZ értesülései szerint az egykori NFL-játékost – miután ellátták sérüléseit – a kórházban letartóztatták. A vádak között szerepel testi sértés, jármű jogtalan használata és közbotrány okozása ittas állapotban.

Mark Sanchez azért tartózkodott Indianapolisban, hogy a hétvégi Colts–Raiders mérkőzésen szakkomentátorként dolgozzon a FOX Sports csatorna számára. A televízió közleményben reagált:

Mély hálával tartozunk az orvosi csapatnak a kiemelkedő ellátásért és támogatásért. Mark állapota stabil, gondolataink és imáink vele és családjával vannak ebben a nehéz időszakban.

A 38 éves szakember idén ikergyermekeknek örülhetett feleségével, Perry Mattfelddel. Sanchez 10 szezont töltött az NFL-ben, ebből négyet a New York Jets irányítójaként. 2019 júliusában vonult vissza, azóta sportkommentátorként dolgozik az ESPN és a FOX Sports csapatában.