Az Oklahoma City Thunder irányítójánál, Nikola Topicnál hererákot diagnosztizáltak, így a 2024-es NBA-draft 12. választottjára kemoterápiás kezelés vár. Topic az előző idényt teljes egészében kihagyta térdszalag-sérülés miatt, de visszatért, és játszott az előszezonban.

Az NBA-ben szereplő Nikola Topicra hosszú kihagyás vár

Fotó: CHRIS GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA-ben szereplő Nikola Topic újabb szörnyű hírt kapott

Az Oklahoma City Thunder irányítójának betegségéről a csapat általános igazgatója, Sam Presti beszélt csütörtökön. A mindössze 20 éves Topic a hónap elején már átesett egy hereműtéten. A Thunder akkor azt közölte, hogy legalább négy hétig nem lesz bevethető.

Presti elmondta, hogy az orvosok „rendkívül bizakodóak” a játékos hosszú távú kilátásait illetően. Hozzátette, hogy Topic a folyamat alatt is edzett, és nem akarta, hogy a diagnózist nyilvánosságra hozzák, amíg el nem kezdik a kezelését.

„Minden adottsága megvan ahhoz, hogy szembenézzen ezzel a helyzettel, és le is győzze” – mondta Presti.

Topic 2024–2025-ös idényt teljes egészében kihagyta, miután elszakította a térdszalagját. A szerb Topicra kulcsszerep hárult volna az OKC-ben a bajnoki cím megnyerése után.