Földrengésszerű botrány rázta meg az NBA-t, mindössze két nappal az új szezon kezdete után. Az Egyesült Államok szövetségi nyomozói illegális szerencsejáték-hálózatot tártak fel. A csütörtökön ismertetett ügyben letartóztatták Chauncey Billupsot, a Portland Trail Blazers vezetőedzőjét, korábbi All Star-játékost, Terry Roziert, a Miami Heat játékosát, és Damon Jonest, LeBron James egykori csapattársát és korábbi privát edzőjét.

Chauncey Billups korábban bajnok is volt az NBA-ben

Fotó: ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A maffia is benne volt az NBA-s botrányban

A vád és az FBI szerint a hálózatban négy New York-i maffiacsalád – a Bonano, a Gambino, a Luchese és a Genovese klán – is részt vett. A vád szerint 49 éves Billups, akit 2024-ben iktattak be a Hírességek Csarnokába, éveken át tartó, technológiai csalásokkal kísért pókerjátszmákban vett részt, ahol maffiatagokkal együtt hamisított kártyakeverő gépekkel verték át az ellenfeleket.

A 31 éves Rozier ellen az a vád, hogy 2023-ban szándékosan jelentett sérültet egy meccsen, hogy egy társuk fogadhasson rá és nyerhessen. Az NBA azonnal felfüggesztette Billupsot és Roziert.

Damon Jones ellen szintén vádat emeltek. A vád szerint belső csapatinformációkat adott el profi szerencsejátékosoknak. 2023. február 9-én például megtudta, hogy egy sztárjátékos (minden jel szerint LeBron James) nem játszik a Lakers–Bucks meccsen, és ezt felhasználva „nagy tétű fogadást” javasolt a Bucks győzelmére. Később egy másik Lakers-játékos sérüléséről is kiszivárogtatott adatokat, amik alapján több tízezer dolláros fogadások születtek.

A szövetségi vádirat 34 vádlottat nevez meg, közülük 13-at szervezett bűnözésben való részvétellel gyanúsítanak.

Rozier-t szerdán vették őrizetbe Orlandóban, a Heat mérkőzése után. Billupsot a Blazers nyitómeccse után, csütörtök reggel Portlandben tartóztatták le. Mindkettőjüket New Yorkba szállítják tárgyalásra.

Ez az ügy az NBA történetének egyik legsúlyosabb korrupciós botránya, amely bennfentes információkra épített fogadási hálózatot és maffia-kapcsolatokat tárt fel.

Az ötszörös All Star-válogatott Billups játékosként 1997 és 2014 között szerepelt az NBA-ben, 2004-ben bajnok lett a Detroit Pistons csapatával, amely vissza is vonultatta az 1-es mezszámát. Később beválasztották a sportág Hírességek Csarnokába, Portlandben 2021 óta tölti be a vezetőedzői posztot.