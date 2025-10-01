A 35 éves szexi NFL-szakértő úgy gondolta, belefér a rövid szünetbe egy keksz elfogyasztása a közvetítés közben – ám az adás hamarabb visszatért, mint amire számított.

A szexi Phoebe Schectert imádják Nagy-Brittaniában. Volt, hogy III. Károly brit király mellett tűnt fel

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A szexi szakértő lebukott a keksszel

Phoebe Schecter éppen egy

vaníliakrémes kekszet majszolt, amikor váratlanul ismét adásba került. A brit amerikaifoci-játékos próbálta leplezni a helyzetet: bal kezét hátratette, mintha semmit érdekes nem történt volna.

A mozzanat azonban nem kerülte el a nézők figyelmét, akik rögtön felkapták az esetet a közösségi médiában.

A szakértő maga sem tagadta az apró bakit. A mérkőzés után vicces bejegyzést írt az X-re, ahol elárulta:

Sokan kérdezték, miért tartottam furcsán a kezem a hátam mögött. Valóban kekszet ettem, amikor hirtelen visszavettek adásba. Igen, vaníliakrémes keksz volt.

A few people have messaged asking why I was awkwardly holding my hand behind my back… I indeed was eating a custard cream biscuit when we came on air quickly 🤣🤣#FeedPheebs pic.twitter.com/kBRoilPvDZ — Phoebe Schecter (@Phoebe_Schecter) September 30, 2025

A rajongók imádták a pillanatot, a kommentek között pedig akadt minden:

„Egyszerűen zseniális.”

„Nem tudom elmondani, mennyire szeretem ezt!”

„Belemárthattad volna egy jó teába, az lett volna az igazi tévés pillanat.”

„Tökéletes kekszválasztás, tökéletes rejtegetés.”

„100%-ban stílusosan oldottad meg.”

A kínos bakiból így lett pillanatok alatt aranyos, emberközeli történet a Pittsburgh Steelers és a Minnesota Vikings NFL-meccsén Dublinban, amely még inkább megszerettette a közönséggel Schechtert.