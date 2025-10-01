A 35 éves szexi NFL-szakértő úgy gondolta, belefér a rövid szünetbe egy keksz elfogyasztása a közvetítés közben – ám az adás hamarabb visszatért, mint amire számított.
Phoebe Schecter éppen egy
vaníliakrémes kekszet majszolt, amikor váratlanul ismét adásba került. A brit amerikaifoci-játékos próbálta leplezni a helyzetet: bal kezét hátratette, mintha semmit érdekes nem történt volna.
A mozzanat azonban nem kerülte el a nézők figyelmét, akik rögtön felkapták az esetet a közösségi médiában.
A szakértő maga sem tagadta az apró bakit. A mérkőzés után vicces bejegyzést írt az X-re, ahol elárulta:
Sokan kérdezték, miért tartottam furcsán a kezem a hátam mögött. Valóban kekszet ettem, amikor hirtelen visszavettek adásba. Igen, vaníliakrémes keksz volt.
A rajongók imádták a pillanatot, a kommentek között pedig akadt minden:
A kínos bakiból így lett pillanatok alatt aranyos, emberközeli történet a Pittsburgh Steelers és a Minnesota Vikings NFL-meccsén Dublinban, amely még inkább megszerettette a közönséggel Schechtert.