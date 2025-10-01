Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sky Sports NFL szakértője, Phoebe Schecter igencsak mókás helyzetbe keveredett a hétvégén, amikor Dublinban közvetítette a Minnesota Vikings és a Pittsburgh Steelers összecsapását. A szexi elemző egy vaníliakrémes keksz miatt volt kénytelen elrejteni a kezét élő adás közben.

A 35 éves szexi NFL-szakértő úgy gondolta, belefér a rövid szünetbe egy keksz elfogyasztása a közvetítés közben – ám az adás hamarabb visszatért, mint amire számított.

A szexi Phoebe Schectert imádják Nagy-Brittaniában. Volt, hogy III. Károly brit király mellett tűnt fel
A szexi Phoebe Schectert imádják Nagy-Brittaniában. Volt, hogy III. Károly brit király mellett tűnt fel
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A szexi szakértő lebukott a keksszel

Phoebe Schecter éppen egy 

vaníliakrémes kekszet majszolt, amikor váratlanul ismét adásba került. A brit amerikaifoci-játékos próbálta leplezni a helyzetet: bal kezét hátratette, mintha semmit érdekes nem történt volna. 

A mozzanat azonban nem kerülte el a nézők figyelmét, akik rögtön felkapták az esetet a közösségi médiában.  

A szakértő maga sem tagadta az apró bakit. A mérkőzés után vicces bejegyzést írt az X-re, ahol elárulta:  

Sokan kérdezték, miért tartottam furcsán a kezem a hátam mögött. Valóban kekszet ettem, amikor hirtelen visszavettek adásba. Igen, vaníliakrémes keksz volt.

A rajongók imádták a pillanatot, a kommentek között pedig akadt minden:  

  • „Egyszerűen zseniális.”  
  • „Nem tudom elmondani, mennyire szeretem ezt!”  
  • „Belemárthattad volna egy jó teába, az lett volna az igazi tévés pillanat.”  
  • „Tökéletes kekszválasztás, tökéletes rejtegetés.”  
  • „100%-ban stílusosan oldottad meg.”  

A kínos bakiból így lett pillanatok alatt aranyos, emberközeli történet a Pittsburgh Steelers és a Minnesota Vikings NFL-meccsén Dublinban, amely még inkább megszerettette a közönséggel Schechtert.

Kirabolták Dublinban az NFL-sztárfocistát
77 évet kellett rá várni, de végre igazi focit is láthatnak a Real Madrid stadionjában
A szövetség elnöke rossz embernek gratulált, így alázta meg a világbajnokot

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!