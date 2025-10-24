Csütörtökön az amerikai sportvilág és különösen a profi kosárlabdaliga, az NBA alatt megmozdult a föld. A Szövetségi Nyomozó Iroda, azaz az FBI munkatársai két hullámban több mint 30 embert vettek őrizetbe. Köztük volt a Portland Trail Blazers edzője, a játékosként a Detroit Pistonsszal bajnok Chauncey Billups, a már visszavonult Damon Jones, és a még aktív, Terry Rozier is.

Terry Rozier (labdával) egy egészen jó kosárlabdázó... volt

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Miami Heat irányítójának nagyon nehéz dolga lesz, ha tisztára akarja mosni magát.

Terry Rozier bűnrosszul játszott

A 2015-ös NBA-drafton a 16. helyen kiválasztott 31 éves irányító karrierje során megfordult a Boston Celtics és a Charlotte Hornets csapatában is, 2024 óta pedig a Miamit Heat játékosa. Posztján ugyan nem tartozik az elitbe, de azért egész jó játékosként van nyilvántartva, Charlotte-ban négy és fél idényen át folyamatosan 20 pont környékén volt az átlaga, és meccsenként 4-5 gólpassz is rendre kiosztott.

A Heatben kicsit visszaestek a számai, főként azért, mert csak második számú irányító volt. Az ugyanakkor már gyanús lehetett egy ideje, hogy tilosban jár. A nyomozók például vizsgálják azt a 2023 márciusi meccsét, amikor az első negyed közepén sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot. A hatóságok szerint

Rozier jelezte a fogadási maffiának, hogy „meg fog sérülni”,

ezért bárminnyi pontot is várnak tőle a New Orleans Pelicans elleni meccsen a fogadó irodák, érdemes az alá fogadni.

De több mint gyanús egy, már a Heat színeiben a Cleveland Cavaliers ellen játszott meccse, ahol több labdát adott el, mint egy sport bolt, és úgy dobott, amiért serdülő kettőben is haza zavarnak bárkit.

Ha bebizonyosodik, hogy a 2025-ben a pályán közel 25 millió dollárt kereső Rozier valóban összejátszott a fogadási maffiával, akkor nem csupán a sportolói karrierje ér végét, de néhány évre még börtönbe is kerülhet.