Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump robbantotta a diplomáciai bombát: Kuba vért ont Ukrajnában Oroszország oldalán!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyetemi amerikaifutball-ligában megrendezett Baylor Bears-Kansas State Wildcats mérkőzésen sokkoló jelenetet láthattak a nézők. Az egyik játékos brutálisan letarolta az ESPN sportcsatorna riporternőjét, Tori Petryt, aki hatalmas lendülettel zuhant a földre.

A két csapat hétvégi mérkőzése rengeteg fordulatot és drámai küzdelmet hozott, végül a Baylor Bears 35-34-es győzelmet aratott riválisa ellen. Mindezek ellenére a meccs nem az izgalmas csata miatt került be a hírekbe, hanem azért, ami az ESPN csinos munkatársával, Tori Petry-vel történt a stadionban.

Tori Petry-t durván letarolta az egyik játékos
Tori Petry-t durván letarolta az egyik játékos
Fotó: thesun.co.uk

A csinos riporternő, Tori Petry lett a meccs főszereplője

Az ESPN sportcsatorna riportere éppen a pálya szélén végezte a munkáját, amikor egészen váratlan dolog történt vele. A második negyedben a Kansas csapatának sztárja, Avery Johnson előre rohant, majd az ellenfél játékosa, Kyland Reed kilökte őt a pályáról. Johnson nagy sebességgel haladt, már nem volt ideje lassítani, és amikor a pálya széléhez közeledett, hatalmas lendülettel tarolta le az épppen ott álló hölgyet. 

Petry az ütközés következtében nagy erővel a földre zuhant, 

az erről készült felvétel pedig pillanatok alatt futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

A játékosok – köztük Johnson – és az edzők gyorsan odamentek, hogy megnézzék, mi történt a riporternővel, aki az ütközést követően szinte azonnal felállt, leporolta magát, majd folytatta a munkáját.

Petry a Floridai Egyetemen diplomázott, félpofi szinten az amerikaifutballba is belekóstolt, illetve korábban modellkedett és szépségversenyeken is indult. Később sikeres újságíró és tévés műsorvezető vált belőle, jelenleg többnyire pályaszéli riporterként tevékenykedik.

Kapcsolódó cikkek

A nyílt utcán késelték meg a sztárjátékost, jelenleg is kórházban ápolják
Élő adásban bukott le a szuperszexi riporternő – fotó
Bizarr jelenet: élő adásban keverte össze a Bundesliga-klubok játékosait a riporternő – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!