A két csapat hétvégi mérkőzése rengeteg fordulatot és drámai küzdelmet hozott, végül a Baylor Bears 35-34-es győzelmet aratott riválisa ellen. Mindezek ellenére a meccs nem az izgalmas csata miatt került be a hírekbe, hanem azért, ami az ESPN csinos munkatársával, Tori Petry-vel történt a stadionban.

Tori Petry-t durván letarolta az egyik játékos

Fotó: thesun.co.uk

A csinos riporternő, Tori Petry lett a meccs főszereplője

Az ESPN sportcsatorna riportere éppen a pálya szélén végezte a munkáját, amikor egészen váratlan dolog történt vele. A második negyedben a Kansas csapatának sztárja, Avery Johnson előre rohant, majd az ellenfél játékosa, Kyland Reed kilökte őt a pályáról. Johnson nagy sebességgel haladt, már nem volt ideje lassítani, és amikor a pálya széléhez közeledett, hatalmas lendülettel tarolta le az épppen ott álló hölgyet.

Petry az ütközés következtében nagy erővel a földre zuhant,

az erről készült felvétel pedig pillanatok alatt futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

Sideline reporter just got POPPED



pic.twitter.com/IYI44UO9pp — Barstool Sports (@barstoolsports) October 4, 2025

A játékosok – köztük Johnson – és az edzők gyorsan odamentek, hogy megnézzék, mi történt a riporternővel, aki az ütközést követően szinte azonnal felállt, leporolta magát, majd folytatta a munkáját.

Petry a Floridai Egyetemen diplomázott, félpofi szinten az amerikaifutballba is belekóstolt, illetve korábban modellkedett és szépségversenyeken is indult. Később sikeres újságíró és tévés műsorvezető vált belőle, jelenleg többnyire pályaszéli riporterként tevékenykedik.