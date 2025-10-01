Live
Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Az NFL hétfő esti rangadója döbbenetes jelenettel ért véget. A Miami Dolphins villámgyors sztárelkapója, Tyreek Hill a New York Jets elleni összecsapás harmadik negyedében rettenetes térdsérülést szenvedett. A közönség döbbenten figyelte, ahogyan a csapat egyik legjobbja a földön marad, majd hosszú percekig ápolták a pályán.

A jelenet egy ártatlannak tűnő tíz yardos elkapás után történt. Tyreek Hill a szélen futott, mikor hirtelen rosszul érkezett, a jobb lába kifordult, és a térde természetellenes szögben csavarodott el. A stadion elnémult, a csapattársak pedig letaglózva állták körbe. Végül hordágyon kellett levinni a pályáról, a közönség pedig felállva tapsolta meg a játékost, aki fájdalmai ellenére mosolyogva integetett a szurkolóknak.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - SEPTEMBER 29: Tyreek Hill #10 of the Miami Dolphins is injured during the third quarter against the New York Jets at Hard Rock Stadium on September 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Itt még nem lehetett tudni, mennyire súlyos Tyreek Hill sérülése
Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Dolphins vezetőedzője, Mike McDaniel a találkozó után így fogalmazott:

Amikor megláttuk, mindenki szíve megállt egy pillanatra. Tyreek még ebben a helyzetben is erőt sugárzott, és azt mondta: nyerjetek meg értem a meccset!

Tyreek Hill kihagyja a teljes szezont?

A klub orvosi stábja megerősítette, hogy komoly térdsérülésről van szó, amely hosszú hónapokra partvonalon kívülre kényszeríti a szupersztárt. A várakozások szerint Hill az egész szezont kihagyja, és legkorábban a következő idény rajtjára térhet vissza.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - SEPTEMBER 29: Tyreek Hill #10 of the Miami Dolphins leaves the field following an injury during the third quarter against the New York Jets at Hard Rock Stadium on September 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. Carmen Mandato/Getty Images/AFP (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Más üvöltene a fájdalomtól, az NFL-sztár mosolygott a sérülése után
Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 30 éves elkapó a Dolphins támadósorának kulcsfigurája: villámgyors sprintjeivel és mélységi elkapásaival rendre szétzilálta az ellenfelek védelmét. Idén már több mint 250 elkapott yarddal és touchdownnal segítette csapatát, így kiesése hatalmas érvágás a Miami számára. Szakértők szerint a klubnak sürgősen új megoldást kell találnia, ha versenyben akar maradni a rájátszásért.

A meccs után a közösségi média megtelt biztató üzenetekkel. Hill röviden üzent is a rajongóknak:

Nem így terveztem ezt a szezont, de köszönöm a támogatást. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy visszatérjek.

A sérülés drámai pillanatát a televíziós közvetítés is megörökítette, a felvétel percek felrobbantotta az internetet.

