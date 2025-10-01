A jelenet egy ártatlannak tűnő tíz yardos elkapás után történt. Tyreek Hill a szélen futott, mikor hirtelen rosszul érkezett, a jobb lába kifordult, és a térde természetellenes szögben csavarodott el. A stadion elnémult, a csapattársak pedig letaglózva állták körbe. Végül hordágyon kellett levinni a pályáról, a közönség pedig felállva tapsolta meg a játékost, aki fájdalmai ellenére mosolyogva integetett a szurkolóknak.

Itt még nem lehetett tudni, mennyire súlyos Tyreek Hill sérülése

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Dolphins vezetőedzője, Mike McDaniel a találkozó után így fogalmazott:

Amikor megláttuk, mindenki szíve megállt egy pillanatra. Tyreek még ebben a helyzetben is erőt sugárzott, és azt mondta: nyerjetek meg értem a meccset!

Tyreek Hill kihagyja a teljes szezont?

A klub orvosi stábja megerősítette, hogy komoly térdsérülésről van szó, amely hosszú hónapokra partvonalon kívülre kényszeríti a szupersztárt. A várakozások szerint Hill az egész szezont kihagyja, és legkorábban a következő idény rajtjára térhet vissza.

Más üvöltene a fájdalomtól, az NFL-sztár mosolygott a sérülése után

Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 30 éves elkapó a Dolphins támadósorának kulcsfigurája: villámgyors sprintjeivel és mélységi elkapásaival rendre szétzilálta az ellenfelek védelmét. Idén már több mint 250 elkapott yarddal és touchdownnal segítette csapatát, így kiesése hatalmas érvágás a Miami számára. Szakértők szerint a klubnak sürgősen új megoldást kell találnia, ha versenyben akar maradni a rájátszásért.

A meccs után a közösségi média megtelt biztató üzenetekkel. Hill röviden üzent is a rajongóknak:

Nem így terveztem ezt a szezont, de köszönöm a támogatást. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy visszatérjek.

A sérülés drámai pillanatát a televíziós közvetítés is megörökítette, a felvétel percek felrobbantotta az internetet.