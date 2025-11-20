Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Az amerikai énekesnő, Karina Pasian nagy feltűnést keltett a történelem első, Spanyolországban rendezett NFL-mérkőzésen Madridban. A Grammy-díjra jelölt előadó az amerikai himnuszt énekelte a Miami Dolphins és a Washington Commanders (hosszabbítás után 16-13) rangadója előtt, amelyből végül botrány lett. A fellépése ugyanis nemcsak a hangja, hanem a ruhaválasztása miatt is sokakat kommentelésre késztetett.

Pasian fekete miniruhát, hosszú kesztyűt és combig érő harisnyát viselt a Bernabéu Stadion színpadán, amiből később nagy botrány lett az interneten. 

Karina Pasian ruhaválasztásából nagy botrány lett
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Karina Pasian-botrány: tényleg nem volt szerencsés a ruhaválasztás?

A közösségi médiában azonnal megindult a vita: míg sokan dicsérték előadását, mások túl merésznek vagy „illetlennek” tartották a megjelenését. 

Több bántó komment is érkezett – volt, aki „kabarét táncoshoz” hasonlította, más pedig azt írta, hogy „aki így öltözik, nem tiszteli a himnuszt”.

A negatív vélemények közepette azonban számos elismerő üzenet is megjelent. Egy rajongó például úgy fogalmazott: „Nem sokan tudják szépen elénekelni ezt a dalt. Ő tökéletesen adta elő. Nagyszerű munka!” Egy másik hozzátette: „Madridban különleges pillanat volt ez – pont erre volt szüksége az első NFL-meccsnek Spanyolországban.”

A kritikák után az énekesnő Instagram-történetben reagált:  

Köszönöm szépen! El vagyok árasztva szeretettel és hálával! Igazi megtiszteltetés, hogy képviselhettem hazámat azon a helyen, amit immár az otthonomnak nevezek 

– írta Pasian, utalva arra, hogy Madrid már egy ideje a választott otthona.

Karina Pasian az Instagramon reagált
Fotó: Karina Pasian/Instagram

Nyilatkozatát sokan méltóságteljes és higgadt válaszként értékelték a támadásokra. Az énekesnő példamutató módon nem vitába szállt, hanem pozitív üzenettel zárta le a vitát – ezzel sok rajongó szimpátiáját elnyerve világszerte.

