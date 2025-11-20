Pasian fekete miniruhát, hosszú kesztyűt és combig érő harisnyát viselt a Bernabéu Stadion színpadán, amiből később nagy botrány lett az interneten.
Karina Pasian-botrány: tényleg nem volt szerencsés a ruhaválasztás?
A közösségi médiában azonnal megindult a vita: míg sokan dicsérték előadását, mások túl merésznek vagy „illetlennek” tartották a megjelenését.
Több bántó komment is érkezett – volt, aki „kabarét táncoshoz” hasonlította, más pedig azt írta, hogy „aki így öltözik, nem tiszteli a himnuszt”.
A negatív vélemények közepette azonban számos elismerő üzenet is megjelent. Egy rajongó például úgy fogalmazott: „Nem sokan tudják szépen elénekelni ezt a dalt. Ő tökéletesen adta elő. Nagyszerű munka!” Egy másik hozzátette: „Madridban különleges pillanat volt ez – pont erre volt szüksége az első NFL-meccsnek Spanyolországban.”
A kritikák után az énekesnő Instagram-történetben reagált:
Köszönöm szépen! El vagyok árasztva szeretettel és hálával! Igazi megtiszteltetés, hogy képviselhettem hazámat azon a helyen, amit immár az otthonomnak nevezek
– írta Pasian, utalva arra, hogy Madrid már egy ideje a választott otthona.
Nyilatkozatát sokan méltóságteljes és higgadt válaszként értékelték a támadásokra. Az énekesnő példamutató módon nem vitába szállt, hanem pozitív üzenettel zárta le a vitát – ezzel sok rajongó szimpátiáját elnyerve világszerte.