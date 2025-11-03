Live
Megdőlt a mezőnygól távolsági rekordja a profi amerikaifutball-ligában (NFL). Az új csúcsot immár Cam Little tartja, a Jacksonville Jaguars játékosának szenzációs rúgása után az internet népe sem ment el szó nélkül.

Cam Little, a Jacksonville Jaguars rúgójátékosa vasárnap a Las Vegas Raiders otthonában vívott mérkőzésen 68 yardról lőtte a tojáslabdát az U alakú kapuba, ilyen távoli találatra pedig még nem volt példa az NFL történetében – adta hírül az MTI. A 68 yard nagyjából 62 méternek felel meg, ami a labdarúgásban több mint fél pályát jelent, ráadásul az amerikaifutballban a kapuig nem érhet földet a labda. Az eddigi ligacsúcsot Justin Tucker (Baltimore Ravens) tartotta, aki 2021-ben 66 yardról volt eredményes.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 02: Cam Little #39 of the Jacksonville Jaguars attempts a PAT during the fourth quarter in the game against the Las Vegas Raiders at Allegiant Stadium on November 02, 2025 in Las Vegas, Nevada. Chris Unger/Getty Images/AFP (Photo by Chris Unger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cam Little elképesztő rekordot döntött meg az NFL-ben
Fotó: CHRIS UNGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cam Little mémmé vált az elképesztő rúgása után

Little három mezőnygóllal vette ki a részét a Jaguars 30-29-es diadalából: a másodikat 48 yardról szerezte 16 másodperccel a vége előtt, ezzel egyenlített csapata 23-23-ra, majd a ráadásban egy touchdownt követően a ráadás-rúgást is értékesítette. Az mindenképp segítette őt, hogy a Las Vegas-i Allegiant Stadion fedett, azaz a szél nem zavarja a játékot.

A 22 éves játékost az internet népe azonnal felkapta a rekorddöntése után, 

a vezetéknevének jelentése (kicsi) és a rúgás nagysága közötti kontrasztot sikerült egy humoros alkotással szemléltetnie a Fox Sportsnak.

Cam Little NFL-rekordot jelentő szenzációs rúgása a linkre kattintva megtekinthető.

