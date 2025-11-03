Cam Little, a Jacksonville Jaguars rúgójátékosa vasárnap a Las Vegas Raiders otthonában vívott mérkőzésen 68 yardról lőtte a tojáslabdát az U alakú kapuba, ilyen távoli találatra pedig még nem volt példa az NFL történetében – adta hírül az MTI. A 68 yard nagyjából 62 méternek felel meg, ami a labdarúgásban több mint fél pályát jelent, ráadásul az amerikaifutballban a kapuig nem érhet földet a labda. Az eddigi ligacsúcsot Justin Tucker (Baltimore Ravens) tartotta, aki 2021-ben 66 yardról volt eredményes.

Cam Little elképesztő rekordot döntött meg az NFL-ben

Fotó: CHRIS UNGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cam Little mémmé vált az elképesztő rúgása után

Little három mezőnygóllal vette ki a részét a Jaguars 30-29-es diadalából: a másodikat 48 yardról szerezte 16 másodperccel a vége előtt, ezzel egyenlített csapata 23-23-ra, majd a ráadásban egy touchdownt követően a ráadás-rúgást is értékesítette. Az mindenképp segítette őt, hogy a Las Vegas-i Allegiant Stadion fedett, azaz a szél nem zavarja a játékot.

A 22 éves játékost az internet népe azonnal felkapta a rekorddöntése után,

a vezetéknevének jelentése (kicsi) és a rúgás nagysága közötti kontrasztot sikerült egy humoros alkotással szemléltetnie a Fox Sportsnak.

Cam Little NFL-rekordot jelentő szenzációs rúgása a linkre kattintva megtekinthető.