A Golden State Warriors vezére, Stephen Curry 17. NBA-szezonjában, 1189 mérkőzés után először kapott súlyosabb, úgynevezett „sportszerűtlen hibát”. Ezt a szabálytalanságot az NBA-ben angolul flagrant foul-nak nevezik, és akkor ítélik meg, ha egy játékos olyan mozdulatot hajt végre, amely veszélyeztetheti az ellenfél testi épségét, még akkor is, ha nem szándékosan történik.

Stephen Curry mozdulatáról vitatkoznak az NBA-rajongók

Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az eset az Oklahoma City Thunder elleni mérkőzés első negyedének a végén történt. Az OKC játékosa, Isaiah Joe dudaszóra próbált hárompontost dobni, Curry pedig a szokásos lendülettel ugrott ki, hogy blokkolja vagy megzavarja a kísérletet. A mozdulat végén Joe rálépett Curry kinyújtott bal lábára, és megbicsaklott a bokája.

Curry nem hitt a szemének

A játékvezetők először sima személyi hibát ítéltek, ám a videós visszanézés után a szabálytalanságot sportszerűtlen hibára (flagrant 1) minősítették. A hivatalos indoklás szerint Curry „túl közelről, kinyújtott lábbal zárta a dobó mozgásterét”, ami a szabályok szerint potenciális sérülésveszélyt jelent.

A flagrant 1 besorolás nem szándékos durvaságot, hanem veszélyes mozdulatot jelöl – vagyis a játékos nem bántani akarta az ellenfél játékosát, de olyan helyzetet teremtett, ahol a játékos megsérülhetett.

A döntés azonban nagy felháborodást váltott ki az amerikai szurkolók körében. A közösségi médiát elárasztották a kommentek, sokan értetlenkedtek, hogy miért kellett ilyen szigorúan elbírálni egy teljesen hétköznapi védekező mozdulatot.

Egy népszerű bejegyzésben valaki csak ennyit írt: „Ezt fújták be sportszerűtlen hibának? Nevetséges!”

they called this a flagrant foul on steph curry

what a joke! pic.twitter.com/nXuDFHvarw — $ammy (@621views) November 12, 2025

Curry a pályán és a kispadon is hitetlenkedve reagált, de nem vitatkozott a bírókkal. A Thunder végül 126-102-re megnyerte a mérkőzést, de az este így is az NBA triplakirályának váratlan esete miatt maradt emlékezetes.

Érdekesség, hogy ez volt Curry első ilyen büntetése a csaknem másfél évtizedes profi pályafutása során. Csapattársa, Draymond Green ezzel szemben már 27 hasonló esetet gyűjtött össze karrierje alatt – vagyis Curry valóban a liga egyik legfegyelmezettebb sztárjának számít.