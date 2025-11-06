A Dallas Cowboys védekező játékosa, Marshawn Kneeland csütörtök reggel öngyilkos lett a hatóságok információja szerint. A csapat csütörtökön közleményt adott ki, de ebben nem említette a halál pontos okát. „A Dallas Cowboys mélységes szomorúsággal tudatja, hogy Marshawn Kneeland ma reggel tragikus körülmények között elhunyt. Marshawn szeretett csapattársunk és szervezetünk tagja volt. Gondolataink és imáink Marshawn barátnőjével, Catalinával és családjával vannak.”

A Dallas Cowboys fiatal játékosa előtt nagy jövő állt

Fotó: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Dallas Cowboys fiatal játékosának halála sokkolt a világot

A Cowboys minden játékos, edző és alkalmazott számára tanácsadási szolgáltatásokat biztosított a hír kiszivárgása után. A játékosok jelenleg szünetet kaptak és hétfőig nem terveznek edzést sem tartani nekik. A texasi Frisco rendőrség szerint a hatóság emberei a texasi közbiztonsági minisztériumnak segítettek egy jármű felkutatásában, amely szerdán körülbelül 22:39-kor (közép-amerikai idő szerint) a városba hajtott, majd elmenekült a rendőrök elől.

A rendőrség tagjai Kneeland járművét a Dallas Parkway déli irányában, a Warren Parkway közelében találták meg. A jelentés szerint Kneeland gyalog menekült el a helyszínről, és a rendőrök K-9 és drón egységek segítségével kutatták át a területet. Körülbelül három órával később Kneelandet megtalálták, látszólag önkezűleg okozott lőtt sebbel. A jelentés szerint a keresés során a rendőrök információt kaptak arról, hogy Kneeland „öngyilkossági szándékát fejezte ki”.

Kneeland ügynöke, Jonathan Perzley, a játékos halálát „szavakkal alig leírható fájdalomnak” nevezte. „Megdöbbentő számomra, hogy megerősíthetem: ügyfelem és legkedvesebb barátom, Marshawn Kneeland tegnap este elhunyt” – nyilatkozta Perzley. „Láttam, ahogy a Western Michigan egyetemen egy álmokkal teli, reményteljes fiúból a Dallas Cowboys tiszteletre méltó profijává küzdötte fel magát. Marshawn minden pillanatot, minden edzést, minden pályán töltött percet teljes szívvel élt meg... Szívemből sajnálom a családját, csapattársait és mindazokat, akik szerették, és remélem, hogy ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban érezni fogják az egész futballközösség támogatását. Kérem, hogy biztosítsák szeretteinek a szükséges magánszférát és együttérzést, miközben gyászolják ezt a hatalmas veszteséget.”