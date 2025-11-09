A 29 éves dobójátékos, Alex Vesia az Instagramon közölte, hogy kisbabájuk közelmúltbeli tragédiája miatt nem szerepelt a fináléban, a baba halva született a hírek szerint.
Halva született a sztárjátékos gyereke
Az Instagramon közzétett üzenetükben Vesia és Kayla így írtak a fájdalmukról:
Kis angyalkánk, örökké szeretünk és mindig velünk vagy. A gyönyörű lányunk október 26-án vasárnap a mennyországba ment. Nincsenek szavak arra a fájdalomra, amin keresztülmegyünk, de a szívünkben őrizzük, és becsüljük minden vele töltött percet.
A Bors beszámolója szerint a család köszönetet mondott az orvosi személyzetnek, a Dodgers csapatának, az egész baseballközösségnek a támogatásért és gondoskodásért, valamint minden baseballrajongónak, akik üzenetekkel és kommentekkel nyújtottak nekik vigaszt ebben a nehéz időszakban.
A baseball-sztár Vesia korábban még július közepén posztolt
egy képet az első gyermeküket a szíve alatt hordó feleségéről. Lapértesülések szerint a baba halva született.