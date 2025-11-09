Live
Alex Vesia, a Los Angeles Dodgers játékosa és felesége, Kayla szívszorító veszteséget élnek át. Első gyermekük, a kislányuk, Sterling Sol halva született. Vesia távollétét korábban a World Series döntőjéről "komoly magánéleti okokkal" indokolták, ekkor a csapata is támogatását és együttérzését fejezte ki, sajnos azóta kiderült, nagy a baj. .

A 29 éves dobójátékos, Alex Vesia az Instagramon közölte, hogy kisbabájuk közelmúltbeli tragédiája miatt nem szerepelt a fináléban, a baba halva született a hírek szerint.

Halva született Alex Vesia kislánya, Sterling Sol
Halva született Alex Vesia kislánya, Sterling Sol 
Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Halva született a sztárjátékos gyereke

Az Instagramon közzétett üzenetükben Vesia és Kayla így írtak a fájdalmukról:

Kis angyalkánk, örökké szeretünk és mindig velünk vagy. A gyönyörű lányunk október 26-án vasárnap a mennyországba ment. Nincsenek szavak arra a fájdalomra, amin keresztülmegyünk, de a szívünkben őrizzük, és becsüljük minden vele töltött percet.

A Bors beszámolója szerint a család köszönetet mondott az orvosi személyzetnek, a Dodgers csapatának, az egész baseballközösségnek a támogatásért és gondoskodásért, valamint minden baseballrajongónak, akik üzenetekkel és kommentekkel nyújtottak nekik vigaszt ebben a nehéz időszakban.

A baseball-sztár Vesia korábban még július közepén posztolt 

egy képet az első gyermeküket a szíve alatt hordó feleségéről. Lapértesülések szerint a baba halva született.

