Jake Paul csapata a napokban Londonba utazik, hogy kidolgozzák a mérkőzés részleteit. Anthony Joshua és Jake Paul várhatóan nyolc háromperces menetet bokszolnak majd, a szabványos 28 grammos kesztyűkben.

Anthony Joshua több mint egy év után tér vissza a szorítóba

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Anthony Joshua 14 hónapos szünetét egy utolsó pillanatban összehozott mérkőzéssel zárhatja le a YouTuberből bokszolóvá vált Jake Paul ellen. A kétszeres nehézsúlyú világbajnok Joshua tavaly szeptember óta nem lépett ringbe, miután akkor az ötödik menetben KO-s vereséget szenvedett brit riválisától, Daniel Dubois-tól. A brit bokszoló várhatóan 50 millió fontot fog keresni az összecsapással, amelyet a Netflixen fognak közvetíteni.

Anthony Joshua a hitelességét teszi kockára?

Paulnak egyébként Gervonta Davis ellen kellett volna megmérkőznie, de a WBA pehelysúlyú bajnok ellen indított polgári per véget vetett a november 14-re tervezett bemutató mérkőzésnek.

Paul korábban MMA-sztárokkal harcolt, tavaly egy rendkívül vitatott összecsapáson legyőzte a korábbi nehézsúlyú világbajnok bokszolót, az 58 éves Mike Tysont.

Jake Paul és Mike Tyson rengeteg kritikát kapott a tavalyi bemutató mérkőzés után

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Paul többnyire cirkálósúlyban versenyzett, így komoly hátrányba is kerülhet Joshuával szemben. David Haye, a korábbi kétsúlyú világbajnok úgy véli, hogy Joshuának könnyedén le kell győzni Pault, hogy megőrizze hitelességét.

Olyan korban élünk, amikor bármi lehetséges. A nyomás Joshuán lesz, mert, nemcsak nyernie kell, hanem simám kell nyernie. Nem engedheti, hogy összetörjék, leüssék vagy hogy megsérüljön. Ha ez megtörténik, Jake Paul nyeri az erkölcsi csatát. Paulnak rendkívül nehéz dolga lesz. Már az is óriási dolog lenne, ha futkosással kihúzná a második menetig”

– idézi a Mirror a korábbi bokszvilágbajnok David Haye-t.

„Könnyű éjszakai melónak kellene lennie Joshuának, de ha Paul valahogyan be tudna vinni neki egy ütést, akkor el kell ismerni az érdemeit, mert papíron semmi keresnivalója a ringben. De talán őszintén hiszi, hogy nyerhet” – tette hozzá Haye, aki 25 profi mérkőzéséből 23-at megnyert.