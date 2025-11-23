Az Alabama állambeli Birminghamben található University of Alabama at Birmingham (UAB) intézmény amerikaifoci-csapatának egyik játékosa órákkal a csapat mérkőzése előtt megkéselte két játékostársát. A késelés ellenére a mérkőzést megrendezték.

A zöld mezes UAB Blazers játékosai a késelés után is vállalták a USF elleni mérkézést

Fotó: STEW MILNE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Késelés a meccs előtt

Az ESPN információi szerint a támadás az egyetem focicsapatának központi épületében történt. Az elkövető indítékai egyelőre ismeretlenek, annyit viszont tudni lehet, hogy mindkét kórházba szállított sérül állapota stabil.

Az ügyben egyetlen embert vettek őrizetbe, de az egyetem nem erősítette meg, hogy a támadó falember, Daniel Mincey lett volna az elkövető. A helyi rendőrségi jelentésekből viszont kiderül, hogy szombaton éjjel csak Mincey-t vették őrizetbe, mégpedig több emberen elkövetett gyilkossági szándék megalapozott gyanújával.

A csapat a késelés után úgy döntött, hogy az utolsó éves játékosok utolsó hazai meccsét nem halasztják el, ugyanakkor többen is jelezték, hogy a sokkoló események hatása alatt állva nem tudják vállalni a játékot.

Az UAB a tragédia után 48-18-ra kikapott a Dél-Floridai Egyetem csapatától.