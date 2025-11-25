Kobe Bryant egy helikopter-balesetben életét vesztette 2020 januárjában, lassan immár hat éve ennek a szörnyű tragédiának. Nemcsak a kosárlabda, hanem az egész világ döbbenten állt akkor a tények előtt: a Fekete Mamba elhunyt, nincs többé. A Los Angeles Lakers sztárja volt, ötszörös NBA-bajnok, aki még tinédzserként került be a világ legerősebb ligájába és ott 20 évig erősítette a Lakers együttesét.

Kobe Bryant a Los Angeles Lakers legendája lett

Fotó: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kobe Bryant és 2Pac találkozása

Tupac Shakur minden idők egyik legnagyobb és legvitatottabb rapművésze. Több mint 29 évvel 1996-ban bekövetkezett tragikus halála után, mindössze 25 éves volt, amikor lelőtték, továbbra is a modern történelem egyik legfélreértettebb, legösszetettebb és legtermékenyebb alakja a szakértők szerint. Több mint 75 millió eladott lemezzel az All Eyez on Me és a Greatest Hits gyémánt minősítést kapott, 2017-ben pedig Tupac lett az első szóló hip-hop előadó, akit beiktattak a Rock & Roll Hírességek Csarnokába.

Nos, az alábbi felvételen a frissen Los Angelesbe érkezett Kobe-t köszönti a Lakers csapatánál és biztosítja arról, hogy a város és ő is a játékos mögött áll. Bryant 1996-ban lett a Lakers kosarasa, ugyanabban az évben, mint amikor lelőtték a híres rappert mindössze 25 évesen.