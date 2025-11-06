A Los Angeles Lakers hazai pályán fogadta a San Antonio Spurs csapatát. Az NBA rajongói rendkívül várták már ezt a csatát, mivel az előbbieknél bomba formában játszik Luka Doncic, míg a Spurs részéről Victor Wembanyama játéka kápáztat el mindenkit. A kiélezett mérkőzésen tényleg mindkét klub megmutatta, miért is szép sportág ez a kosárlabda. A 118-116-ra végződött, szoros meccset a Los Angeles húzta be az utolsó negyedben, amikor ledolgozták a nyolcpontos hátrányukat és még rátettek erre kettőt a dudaszóra úgy, hogy LeBron James nem is volt bevethető.

LeBron James a pálya széléről nézte a társakat, ahogy varázsolnak

LeBron James csak a nézőtérről nézte a meccset

Az NBA egyik legnagyobb sztárja sérülése miatt ugyan nem állhatott a csapata rendelkezésére, ugyanakkor a fia, Bronny pályára léphetett és egyik alkalommal szembekerült a Spurs 224 cm-es óriásával, aki egész egyszerűen átzsákolta őt.