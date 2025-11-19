LeBron James egy makacs sérüléssel küszködött, ezért nem állhatott a Los Angeles Lakers rendelkezésére eddig az alapszakaszban. Magyar idő szerint szerda kora hajnalban eljött a nagy pillanat, a veterán sztár visszatért, ezzel pedig az NBA első és egyetlen kosárlabdázója lett, aki a 23. szezonját kezdte el a világ legerősebb bajnokságában.

LeBron James lassan 41 évesen is remek formának örvend

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James győzelemmel tért vissza

Ha már visszatért a parkettre, akkor segített a csapatnak a 140-126-ra megnyert mérkőzésen, amelyen a legenda majd 30 percet töltött a pályán és ezalatt 11 pontot dobott, szedett 3 lepattanót és kiosztott 11 gólpasszt a társaknak.

A Lakers ezzel a sikerrel a negyedik a Nyugati Konferencia tabelláján, 15 meccséből 11-et megnyert és mindössze 4-et bukott el.