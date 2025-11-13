Live
Meghalt az NBA történetének egyik legellentmondásosabb játékosa. November 11-én 70 éves korában meghalt Michael Ray Richardson, akit 1986-ban örökre eltilottak az NBA-szerepléstől.

70 éves korában prosztatarákban meghalt Michael Ray Richardson. A kiváló kosárlabdázóról annak ellenére is megemlékezett az NBA, hogy 1986. február 25-én örökre kitiltotta soraiból a liga, miután egy éven belül harmadszor bukott meg kábítószer (jelesül kokain) használata miatt. 

le Choletais Mickael Richardson (G) est aux prises avec le Bisontin Abbas Sy (C), le 04 avril au palais des sports de Besançon, lors du match Besançon-Cholet comptant pour la 28è journée du championnat de France de basket-ball Pro A (IMAGE ELECTRONIQUE). (Photo by DAMIEN MEYER / AFP), Meghalt Michael Ray Richardson
Meghalt Michael Ray Richardson (12)
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Meghalt Michael Ray Richardson

Az NBA történetében összesen 23 játékost tiltottak el végleg a ligában való szerepléstől, és messze nem Richards volt az első, és ugyebár nem is az egyetlen. Viszont egészen biztosan, ő volt az, aki 1978 és 1986 között tartó NBA-karrierje során elérte a sztár státuszt a bukottak közül.

Richards az 1978-as draft 4. választottjaként került a New York Knickshez. Ezen a játékosbörzén a 6. helyen vitte el a Boston Celtics minden idők egyik legjobb kosarasát, Larry Birdöt...

Richards a Knicks mellett megfordult a Golden State Warriorsban és a New Jersey Netsben. A 196 centi magas góldobó hátvéd (point guard, shooting guard) rövid NBA-karrierje során négyszer szerepelt All-Star-gálán, kétszer került be az NBA legjobb védő ötösébe, háromszor lett az idény legjobb labdaszerzője, egyszer pedig legjobb gólpassz átlag is az övé volt. 1985-ben ő lett az év visszatérője.

A kábítószerekkel azonban meggyűlt a baja, és az egy éven belüli harmadik eset után David Stern komisszár már nem kegyelmezett neki, örökre eltiltották az NBA-ből.

A ligában 556 alapszakasz meccsen 14,8 pontot, 5,5 lepattanót és kereken 7 gólpasszt átlagolt.

Richardson ekkor Európába tette át a székhelyét, számos olasz és francia csapatban megfordult, de játszott a fénykorán éppen túljutó Sloboda Dalmacija Splitben is, ami 1989 és 1991 között sorozatban háromszor lett Európa legjobbja. A Virtus Bolognával 1990-ben KEK-et nyert. Visszatérve Amerikába alacsonyabb osztályú ligákban játszott, majd edző lett. Kanadában 2012-ben és 2013-ban is az év edzőjének választották az élvonalban.

A pályán kívül számos előadást tartott fiataloknak arról, hogyan ne kövessék a példáját, ami félbe törte az NBA-karrierjét.

 

 

