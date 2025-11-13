70 éves korában prosztatarákban meghalt Michael Ray Richardson. A kiváló kosárlabdázóról annak ellenére is megemlékezett az NBA, hogy 1986. február 25-én örökre kitiltotta soraiból a liga, miután egy éven belül harmadszor bukott meg kábítószer (jelesül kokain) használata miatt.

Az NBA történetében összesen 23 játékost tiltottak el végleg a ligában való szerepléstől, és messze nem Richards volt az első, és ugyebár nem is az egyetlen. Viszont egészen biztosan, ő volt az, aki 1978 és 1986 között tartó NBA-karrierje során elérte a sztár státuszt a bukottak közül.

Richards az 1978-as draft 4. választottjaként került a New York Knickshez. Ezen a játékosbörzén a 6. helyen vitte el a Boston Celtics minden idők egyik legjobb kosarasát, Larry Birdöt...

Richards a Knicks mellett megfordult a Golden State Warriorsban és a New Jersey Netsben. A 196 centi magas góldobó hátvéd (point guard, shooting guard) rövid NBA-karrierje során négyszer szerepelt All-Star-gálán, kétszer került be az NBA legjobb védő ötösébe, háromszor lett az idény legjobb labdaszerzője, egyszer pedig legjobb gólpassz átlag is az övé volt. 1985-ben ő lett az év visszatérője.

The NBA mourns the passing of four-time All-Star Michael Ray Richardson. Michael dedicated his post-NBA career to using his life story to teach life skills to young people. We extend our heartfelt sympathies to his family, friends and fans. pic.twitter.com/f3TnT80b81 — NBA (@NBA) November 11, 2025

A kábítószerekkel azonban meggyűlt a baja, és az egy éven belüli harmadik eset után David Stern komisszár már nem kegyelmezett neki, örökre eltiltották az NBA-ből.

A ligában 556 alapszakasz meccsen 14,8 pontot, 5,5 lepattanót és kereken 7 gólpasszt átlagolt.

Richardson ekkor Európába tette át a székhelyét, számos olasz és francia csapatban megfordult, de játszott a fénykorán éppen túljutó Sloboda Dalmacija Splitben is, ami 1989 és 1991 között sorozatban háromszor lett Európa legjobbja. A Virtus Bolognával 1990-ben KEK-et nyert. Visszatérve Amerikába alacsonyabb osztályú ligákban játszott, majd edző lett. Kanadában 2012-ben és 2013-ban is az év edzőjének választották az élvonalban.

A pályán kívül számos előadást tartott fiataloknak arról, hogyan ne kövessék a példáját, ami félbe törte az NBA-karrierjét.