Tragikus hírek érkeztek az Egyesült Államokból. 38 éves korában meghalt Godofredo Pepey, az egykori UFC-harcos, akire a börtöncellájában találtak rá holtan. A brazil sportolót idén júniusban tartóztatták le családon belüli erőszak miatt.

Meghalt Godofredo Pepey a korábbi MMA-harcos, aki a vádak szerint bántalmazta a feleségét, Samara Mellót, ami után letartóztatták, majd előzetes letartóztatásba helyezték.

Meghalt Godofredo Pepey, a UFC-sztárra a börtönben találtak rá holtan
Meghalt Godofredo Pepey, a UFC-sztárra a börtönben találtak rá holtan 
Fotó: ANDRE BORGES / AGIF

Meghalt Godofredo Pepey

A brit Daily Star információi szerint Mello és ügyvédje, Gaudenio Santiago vasárnap kapták a hírt a sportoló haláláról. Santiago a sajtónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:  

Vannak eljárások, amelyeket az amerikai hatóságoknak követniük kell. Minden hivatalos információt tőlük fogunk megkapni. Addig is kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a család, különösen Samara gyászát, és kerülje a rosszindulatú találgatásokat, amelyek csak további fájdalmat okoznának.

A halál pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így

nem tudni, mi vezetett az egykori ketrecharcos tragédiájához, akire a a börtöncellájában találtak rá holtan.

Godofredo Pepey 2012 és 2017 között szerepelt a UFC-ben, ahol tizenegy mérkőzést vívott, és látványos stílusa miatt sok rajongó emlékezetében megmaradt. Halála a brazil MMA-közösséget és a sportvilágot egyaránt sokkolta.  

