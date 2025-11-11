Meghalt Godofredo Pepey a korábbi MMA-harcos, aki a vádak szerint bántalmazta a feleségét, Samara Mellót, ami után letartóztatták, majd előzetes letartóztatásba helyezték.
Meghalt Godofredo Pepey
A brit Daily Star információi szerint Mello és ügyvédje, Gaudenio Santiago vasárnap kapták a hírt a sportoló haláláról. Santiago a sajtónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:
Vannak eljárások, amelyeket az amerikai hatóságoknak követniük kell. Minden hivatalos információt tőlük fogunk megkapni. Addig is kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a család, különösen Samara gyászát, és kerülje a rosszindulatú találgatásokat, amelyek csak további fájdalmat okoznának.
A halál pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így
nem tudni, mi vezetett az egykori ketrecharcos tragédiájához, akire a a börtöncellájában találtak rá holtan.
Godofredo Pepey 2012 és 2017 között szerepelt a UFC-ben, ahol tizenegy mérkőzést vívott, és látványos stílusa miatt sok rajongó emlékezetében megmaradt. Halála a brazil MMA-közösséget és a sportvilágot egyaránt sokkolta.