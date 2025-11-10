Lenny Wilkens-t az liga történetének egyik legnagyobb játékosaként és edzőjeként tartották számon. A kosaras 15 szezon során kilencszer választották be a legjobb csapatba (All-Star) volt, és három együttesben is átlagosan 16,5 pontot és 6,7 gólpasszt jegyzett meccsenként. Védekezésben kiemelkedő játékosnak számított; büszke volt arra, hogy le tudta kapcsolni az ellenfél legjobbját. 36 évesen például a Cleveland Cavaliers színeiben 1973-ban (abban az évben kezdte az NBA a szerzett labdák vezetését) meccsenként 1,3 szerzett labdát átlagolt — derült ki az Athletic oldaláról. Persze ez csak egy apró mozzanat a később történelmet író edző páratlan karrierjében.

Lenny Wilkens az NBA egyik legnagyobb legendái közé tartozott. Fotó: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lenny Wilkens öröksége az NBA-ben

Wilkens a harmadik legtöbb győzelmet jegyző edző az NBA történetében: 32 szezon alatt 1 332 győzelmet könyvelhetett el, és 1979-ben bajnoki címig vezette a Seattle SuperSonicsot. Az alapszakaszbeli győzelmek számát tekintve csak a San Antonio Spurs legendája Gregg Popovich és a Dallas Mavericks egykori trénere Don Nelson előzi meg őt. Wilkens szerepelt az NBA 50. évfordulós csapatában 1996-ban, majd az 75. évfordulós csapatában 2021-ben; ezek kapcsán az NBA történetének tíz majd később a legjobb tizenöt edzői között is elismerték őt. A James Naismith Kosárlabda Hírességek Csarnokába játékosként választották be 1989-ben, edzőként pedig 1998-ban; továbbá elismerték az 1992-es amerikai válogatottal (Dream Team) szerzett aranyéremben betöltött segédedzői szerepéért is.

Wilkens volt az Egyesült Államok vezetőedzője az 1996-os, atlantai olimpián, ahol csapata aranyérmet szerzett.

Wilkens az egyetlen olyan játékos–edző az NBA történetében, aki egyszerre töltött be ilyen kettős szerepet két csapatnál is: 1969–1972 között a SuperSonicsnál, majd 1974–75-ben a Portland Trail Blazersnél. Őt követően csak egy ember, a Boston Celtics egykori játékosa, Dave Cowens vállalt még hasonló szerepet.

Lenny Wilkens olimpiai bajnoki címet szerzett az amerikai válogatottal. Fotó: TIM ZIELENBACH / AFP

„Lenny Wilkens az NBA legjavát képviselte. De még lenyűgözőbb az elkötelezettsége a sportág és a szurkolók iránt, különösen szeretett seattle-i közössége felé, ahol szobra is áll. Számtalan fiatal életére volt hatással, valamint generációk játékosaira és edzőire, akik Lennyt nemcsak nagyszerű csapattársnak vagy edzőnek, hanem rendkívüli mentornak tartották — mondta el az NBA elnöke Adam Silver a vasárnapi közleményében.