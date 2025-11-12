Az NBA legutóbbi játéknapján a Cavaliers sztárja, Donovan Mitchell alig néhány tizedmásodperccel a dudaszó előtt bevágott egy elképesztő hárompontost, amivel úgy tűnt, kiharcolta a hosszabbítást. A Cavs játékosai és a kispad már ünnepeltek, teljes joggal hitték, hogy megmentették a meccset.

Wiggins egy könnyed mozdulattal lehűtötte a kedélyeket az NBA legutóbbi fordulójában

Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wiggins zsákolásával ért véget az NBA-meccs

Csakhogy, még hátra volt 0,4 másodperc. A Heat nem kért időt, és a bedobás után Andrew Wiggins valósággal berobbanva a gyűrű alá fejezte be a támadást egy úgynevezett alley-oop zsákolással. A labda épphogy elhagyta a kezét a dudaszó pillanatában, és a hazai közönség extázisban tört ki.

A végeredmény: Miami Heat – Cleveland Cavaliers 140-138, és egy olyan befejezés, amelyet pár óra alatt 270 ezren megnéztek.