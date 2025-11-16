Ha csak annyit nézünk meg a hírekből, hogy magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóra a Montreal Canadiens 3-2-re kikapott a Boston Bruins csapatától az NHL-ben, már lapoznánk is tovább. Azonban, ha kicsit megkapargatjuk a felszínt, izgalmas dolgot találhatunk. Ráadásul erre még csak sokat sem kellett várni ezen a találkozón, ugyanis a korong bedobását követően az első harmad negyedik másodpercében Zadorov és Struble egyből ledobták a kesztyűiket és egymásnak estek.

Az NHL-ben szereplő Boston játékosa, Zadorov, nem egy ijedős típus

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NHL-ben sem gyakori az ilyen

A kommentátorok is csak találgatni tudtak az eset kapcsán, és arra jutottak, valószínűleg bemelegítés közben akadt egymásra a két játékos, ezért tört ki hamar a bunyó. A bostoni győzelemmel végződő találkozón a legeredményesebb jégkorongozó David Pastrnak lett, a rutinos cseh játékos két asszisztot jegyzett.