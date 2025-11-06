A Washington Capitals 40 éves orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin a vendég St. Louis Blues ellen 6-1-re megnyert szerdai mérkőzésen a fővárosiak 2-0-s vezetését jelentő találatot szerezte a második harmad elején.
Ovecskin történelmet írt
Jakob Chychrun lövése mellé ment, majd
Ovecskin a hátsó palánkról visszavágódó korongot a kapunak háttal, fonákkal ütötte be a visszaspárgázó Jordan Binnington kapus mellett.
Az 1504. alapszakasz-mérkőzésén pályára lépő Ovecskinnek ez volt a harmadik gólja az idényben.
Április 6-án lett az NHL legeredményesebb hokisa, akkor taszította le a trónról a 894 gólig jutott legendás Wayne Gretzkyt.
A Washingtonnak ezzel megszakadt a négy vereségből álló sorozata. Anthony Beauvillier és Tom Wilson kétszer talált be, Chychrun három gólpasszal zárt.