A Washington Capitals 40 éves orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin a vendég St. Louis Blues ellen 6-1-re megnyert szerdai mérkőzésen a fővárosiak 2-0-s vezetését jelentő találatot szerezte a második harmad elején.

Alekszandr Ovecskin örökre beírta magát a sportvilág történelemkönyveibe

Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ovecskin történelmet írt

Jakob Chychrun lövése mellé ment, majd

Ovecskin a hátsó palánkról visszavágódó korongot a kapunak háttal, fonákkal ütötte be a visszaspárgázó Jordan Binnington kapus mellett.

Az 1504. alapszakasz-mérkőzésén pályára lépő Ovecskinnek ez volt a harmadik gólja az idényben.

Április 6-án lett az NHL legeredményesebb hokisa, akkor taszította le a trónról a 894 gólig jutott legendás Wayne Gretzkyt.

HE DID IT 😱



ALEX OVECHKIN'S THE FIRST PLAYER TO EVER SCORE 900 GOALS! 🚨 pic.twitter.com/7jB6tkD3rV — NHL (@NHL) November 6, 2025

A Washingtonnak ezzel megszakadt a négy vereségből álló sorozata. Anthony Beauvillier és Tom Wilson kétszer talált be, Chychrun három gólpasszal zárt.