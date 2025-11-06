Live
Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Történelmi pillanat. Alekszandr Ovecskin lett az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) történetének első játékosa, aki elérte a 900 gólos határt.

A Washington Capitals 40 éves orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin a vendég St. Louis Blues ellen 6-1-re megnyert szerdai mérkőzésen a fővárosiak 2-0-s vezetését jelentő találatot szerezte a második harmad elején.

Alekszandr Ovecskin örökre beírta magát a sportvilág történelemkönyveibe
Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ovecskin történelmet írt

Jakob Chychrun lövése mellé ment, majd 

Ovecskin a hátsó palánkról visszavágódó korongot a kapunak háttal, fonákkal ütötte be a visszaspárgázó Jordan Binnington kapus mellett.

Az 1504. alapszakasz-mérkőzésén pályára lépő Ovecskinnek ez volt a harmadik gólja az idényben. 

Április 6-án lett az NHL legeredményesebb hokisa, akkor taszította le a trónról a 894 gólig jutott legendás Wayne Gretzkyt.

A Washingtonnak ezzel megszakadt a négy vereségből álló sorozata. Anthony Beauvillier és Tom Wilson kétszer talált be, Chychrun három gólpasszal zárt.

