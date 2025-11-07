Erik Spoelstra, az NBA-ben szereplő Miamit Heattel kétszeres bajnok edző csütörtökön élete legrosszabb napját könyvelhette el. Az volt kisebbik baj, hogy csapatával még szerda késő este 122-112-re kikapott a bajnoki címre is esélyes Denver Nuggets otthonában. Az már sokkal szörnyűbb volt, hogy arra kellett haza érnie, hogy porig égett az otthona Miamiban.

Erik Spoelstra a porig égett ház helyett új otthon után nézhet

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Porig égett a sztáredző háza

A Miami-Dade megyei tűzoltókat csütörtök hajnali 4 óra 36-kor riasztották Spoelstra lángokban álló otthonához, 35 perccel az előtt, hogy az edző és csapata landolt volna a floridai nagyváros repülőterén.

A tűzoltók összesen 20 egységgel vonultak ki, de az ingatlant nem tudták megmenteni, az bizony szó szerint porig égett.

Erik Spoelstra’s house has been completely destroyed by the fire 💔



pic.twitter.com/CR8ApxVOg3 — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

„Akkora lángokkal égett, mint a fák” – mondta a tűzoltók parancsnoka, Victoria Byrd.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a házban éppen nem tartózkodott senki, illetve, hogy a tűz csak Spoelstra otthonában tett kárt, a szomszédos ingatlanok nem sérültek meg.

Az öt hálószobás házat az edző 2023 decemberében vette, és gyakorlatilag teljesen felújította és átalakíttatta.

Az 55 éves Spoelstra 2012-ben és 2013-ban vezette bajnoki címig a LeBron Jamesszel, Dwyane Waddel és Chris Bosh-sal fémjelzett Miami Heatet, amelyikkel 2014-ben, 2020-ban és 2023-ban is bejutott az NBA nagy döntőjébe. A jelenlegi NBA-mezőny legsikeresebb edzője a 2028-as olimpián az Egyesült Államok címvédő válogatottját fogja irányítani.

A Heat idő közben a közösségi oldalain már közölte, hogy pénteken este Spoelstra fogja irányítani a csapatot a Charlotte Hornets elleni hazai mérkőzésen.