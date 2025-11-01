Rablók törtek be az NBA-legjobban fizetett sztárjához, Shai Gilgeous-Alexanderhez.
A rendőrség nem erősítette meg, hogy kik voltak a házban, és nem árulta el azt sem, hogy pontosan mit vihettek el onnan.
A rendőrök csütörtökön este
19.45 körül érkeztek a bejelentésre, amikor a Thunder hazai pályán lépett pályára Washington Wizards ellen.
A gyanúsítottak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről
– áll a rendőrség közleményében. „Bár nem történt letartóztatás, nincs okunk feltételezni, hogy a lakosság bármilyen veszélyben lenne.”
Az oklahomaiak irányítója a mostani szezon előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.
A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, ahol egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahoma City Thundert, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották – írja az MTI.
A dpa jelentésében kiemelte, hogy a csütörtök esti oklahomai bűncselekmény beleillik a híres profi sportolók otthonait érintő betöréssorozatba,
amelynek a közelmúltban többek között az NBA szlovén sztárja, Luka Doncic, illetve az amerikaifutball-bajnokság, az NFL olyan nagyságai estek áldozatául, mint Patrick Mahomes, Travis Kelce és Joe Burrow.