Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Itt az újabb sokkoló hír. Rablók jártak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) címvédő Oklahoma City Thunder egyik sztárjának, Shai Gilgeous-Alexandernek az otthonában, miközben a kanadai kosaras csapatával idegenben, a Washington Wizards ellen játszott.

Rablók törtek be az NBA-legjobban fizetett sztárjához, Shai Gilgeous-Alexanderhez. 

Rablók jártak Shai Gilgeous-Alexander otthonában, miközben a sztárnak éppen meccse volt
Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rablók törtek be Shai Gilgeous-Alexanderhez

A rendőrség nem erősítette meg, hogy kik voltak a házban, és nem árulta el azt sem, hogy pontosan mit vihettek el onnan.

A rendőrök csütörtökön este

 19.45 körül érkeztek a bejelentésre, amikor a Thunder hazai pályán lépett pályára Washington Wizards ellen.

A gyanúsítottak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről

– áll a rendőrség közleményében. „Bár nem történt letartóztatás, nincs okunk feltételezni, hogy a lakosság bármilyen veszélyben lenne.”

Az oklahomaiak irányítója a mostani szezon előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.

A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, ahol egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahoma City Thundert, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották – írja az MTI.

 A dpa jelentésében kiemelte, hogy a csütörtök esti oklahomai bűncselekmény beleillik a híres profi sportolók otthonait érintő betöréssorozatba,

amelynek a közelmúltban többek között az NBA szlovén sztárja, Luka Doncic, illetve az amerikaifutball-bajnokság, az NFL olyan nagyságai estek áldozatául, mint Patrick Mahomes, Travis Kelce és Joe Burrow.

