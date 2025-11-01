Rablók törtek be az NBA-legjobban fizetett sztárjához, Shai Gilgeous-Alexanderhez.

Rablók jártak Shai Gilgeous-Alexander otthonában, miközben a sztárnak éppen meccse volt

Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rablók törtek be Shai Gilgeous-Alexanderhez

A rendőrség nem erősítette meg, hogy kik voltak a házban, és nem árulta el azt sem, hogy pontosan mit vihettek el onnan.

A rendőrök csütörtökön este

19.45 körül érkeztek a bejelentésre, amikor a Thunder hazai pályán lépett pályára Washington Wizards ellen.

A gyanúsítottak a rendőrség kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről

– áll a rendőrség közleményében. „Bár nem történt letartóztatás, nincs okunk feltételezni, hogy a lakosság bármilyen veszélyben lenne.”

BREAKING: Thunder star Shai Gilgeous-Alexander had his home broken into while he was playing a game at the Paycom Center in OKC last night 🚨



Multiple police officers responded to the scene and searched the home for several hours.



Thunder General Manager Sam Presti was also… pic.twitter.com/pUGdbtLr9N — Basketball Forever (@bballforever_) October 31, 2025

Az oklahomaiak irányítója a mostani szezon előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.

A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, ahol egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahoma City Thundert, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották – írja az MTI.

A dpa jelentésében kiemelte, hogy a csütörtök esti oklahomai bűncselekmény beleillik a híres profi sportolók otthonait érintő betöréssorozatba,

amelynek a közelmúltban többek között az NBA szlovén sztárja, Luka Doncic, illetve az amerikaifutball-bajnokság, az NFL olyan nagyságai estek áldozatául, mint Patrick Mahomes, Travis Kelce és Joe Burrow.