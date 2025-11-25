A Portland Trail Blazers edzője és a kosárlabda Hírességek Csarnokának tagja, az egykori szupersztár sportoló, Chauncey Billups hétfőn ártatlannak vallotta magát azokban a vádakban, amelyek szerint több maffiatag és legalább egy másik korábbi NBA-játékos közötti, manipulált pókerjátszmákból profitált. Az ötszörös All-Star játékost, aki bajnokságot nyert a Detroit Pistonsszal, egy New York-i szövetségi bíróságon pénzmosási és elektronikus csalás vádjával állították a törvény színe elé (ezek a tételek egyenként maximálisan 20 év börtönbüntetéssel járhatnak). Billups néhány vádlott társát illegális szerencsejáték-üzlet működtetésével és zsarolási összeesküvésben való részvétellel is vádolják.

A szupersztár sportoló ártatlannak vallotta magát

Fotó: ANGELINA KATSANIS / AFP

Billups sötétszürke öltönyt viselt a hétfői, rövid tárgyaláson, és csak a bíró eldöntendő (igen-nem) kérdéseire válaszolt. A hétfő délelőtti meghallgatáson a bíró 5 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezte Billupst. Az NBA Hírességek Csarnokának tagja coloradói otthonát használta fel fedezetként, és lánya, Cydney, a Minnesota Timberwolves csapat- és játékosszolgálati menedzsere is aláírta az óvadékot. Ő és ügyvédje, Marc Mukasey nem kívántak nyilatkozni, amikor elhagyták a bíróságot.

Billups vitathatatlanul a legkiemelkedőbb név volt a több mint 30 vádlott között, akiket a múlt hónapban a profi sporthoz kapcsolódó illegális szerencsejáték-műveletek széleskörű szövetségi felszámolásában vádoltak meg. Az ügyészek szerint a 49 éves denveri születésű férfi, akit tavaly beiktattak a Naismith Memorial Hall of Fame-be, részt vett egy maffia által támogatott illegális pókerjátszmák manipulálására irányuló rendszerben Manhattanben, Las Vegasban, Miamiban és a Hamptonsban.

Damon Jonest, a korábbi NBA-játékost és segédedzőt is elfogták ebben az állítólagos rendszerben, amely az ügyészek szerint számos kifinomult technológiát használt a szerencsejáték manipulálására, például módosított kártyakeverő gépeket, rejtett kamerákat a póker zsetontartókban, speciális napszemüvegeket és még az asztalba épített röntgenberendezéseket is a kártyák olvasására. Az ügyészek szerint a rendszer szervezőinek a bevétel egy részét meg kellett osztaniuk a Gambino, Genovese és Bonanno maffiacsaládokkal.