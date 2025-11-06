Tom Brady új kutyája, Junie, nem csak egy véletlenül hasonló kutya, hanem valóban a korábbi kedvencének, Luának a klónja – mindezt maga az egykori amerikaifutball-sztár árulta el.

Tom Brady klónoztatta az elhunyt kutyáját, Luát

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tom Brady klónoztatta elhunyt kutyáját

Lua, a pitbull keverék – akit Brady még volt feleségével, Gisele Bündchennel közösen fogadott örökbe –, 2023 decemberében pusztult el.

A sportoló azonban még a halála előtt vérmintát vetetett le a kutyától, amit később a Colossal Biosciences biotechnológiai cég használt fel arra, hogy létrehozza Lua genetikai másolatát. Így született meg Junie – a kutya, akit Brady most „második esélyként” emleget.

A Colossal Biosciences – amelynek Brady befektetője – nem először szerepel a hírekben. A texasi székhelyű vállalat korábban azzal került reflektorfénybe, hogy bejelentette: sikerült három 10 ezer éve kihalt óriásfarkast (dire wolf) feltámasztani, és célul tűzte ki a kihalt dodó madár visszahozását is. Most pedig felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű biotechnológiai céget, amely már korábban is számos hírességnek segített házi kedvenceik klónozásában – köztük Barbra Streisandnak és Paris Hiltonnak.

A Viagen annak idején Streisand elhunyt kutyáját, Samanthát klónozta, Hiltonnak pedig az elveszett csivavájából, Diamond Babyből készített két genetikai másolatot. A vállalat a híres Edinburgh-i Roslin Intézet technológiáját használja, amely az 1990-es évek végén a világ első klónozott birkáját, Dolly-t hozta létre.

Brady nyilatkozata szerint számára ez nem technológiai bravúr, hanem érzelmi kötődés kérdése:

„Nagyon szeretem az állataimat, ők a családom tagjai” – mondta.

Évekkel ezelőtt a Colossal technológiájával, egy egyszerű vérvétellel sikerült megőriznünk Lua örökségét. Most a családom egy második esélyt kapott vele.

Az egykori NFL-legenda hozzátette: inspirálónak tartja, hogy a Colossal és a Viagen együttműködése nemcsak gyászoló családokon segít, hanem veszélyeztetett fajok megmentéséhez is hozzájárulhat.

Lua, akit Bündchen 2023 decemberében megható Instagram-posztban búcsúztatott, hosszú éveken át fontos szerepet töltött be a család életében. A kutya még egy 2014-es reklámban is szerepelt Brady oldalán.