A legemlékezetesebb pillanat Ku Jung Hö nevéhez fűződött, a New York Giants dél-koreai rúgója 47 yardról próbálkozott mezőnygóllal, hogy szépítsen az álláson, de hatalmas bakit vétett és a földbe rúgott.

Ku Jung Hö bakija okáig emlékezetes marad

Fotó: NIC ANTAYA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hatalmas bakit vétett Ku Jung Hö

A lehető legbizarrabb első mezőnygól-kísérletét produkálta a dél-koreai,

a játékos lába egyszerűen besüllyedt a talajba, és nem találta el a labdát. Úgy tűnt, túl közel tette le a bal lábát a labdához, így a mozdulat teljesen elcsúszott.

A jelenet elnézve nem olyan meglepő, hogy a New England Patriots végül 33–15-re megnyerte a találkozót.

A Giants ezzel már hatodik egymás utáni vereségét szenvedte el, miután az előző héten hosszabbításban kapott ki a Detroit Lionstól, és ezzel kiesett az NFL rájátszás-versenyből. Bár volt némi remény, hogy az újonc irányító, Jaxson Dart visszatérése lendületet ad, a speciális egység hibái végül eldöntötték a mérkőzést.