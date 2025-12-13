Három bűncselekmény elkövetésével vádolták meg Sherrone Moore-t, a Michigan Egyetem amerikaifoci csapatának edzőjét. A 38 éves edzőt szerdán rúgta ki az egyetem, miután kiderült, hogy a csapat körül dolgozó egyik stábtaggal volt az egyetemi szabályzatba ütköző viszonya. Kirúgását követően azonnal előzetes letartóztatásba került.

Sherrone Moore-nak három bűncselekmény elkövetéséért kell felelnie a bíróság előtt

Fotó: GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Három bűncselekmény van a rovásán

Moore-t betöréssel, párkapcsolaton belüli zaklatással, és illetéktelen behatolással vádolták meg. Az edző áldozatát nem nevezték meg, csak annyit árultak el róla, hogy személyes jellegű kapcsolatban álltak, magyarán együtt jártak.

Moore az egyetemi bajnokság (NCAA) előző idényében vette át a csapatot Jim Harbaugh-tól, miután az NFL-hez visszatérő szakember támadó koordinátoraként bajnoki címet ünnepelhetett. Az egyetem máris sietett leszögezni, hogy az öt évre szóló szerződéséből fennmaradó három évre a kirúgása ellenére nem fogja megkapni az évi 5,5 millió dolláros fizetését, miután súlyosan megszegte a szerződését.