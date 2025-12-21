Live
Luka Doncic, a Lakers sztárja lábsérülést szenvedett a városi rivális Los Angeles Clippers vendégeként elveszített szombati rangadón az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA).

A szlovén világklasszis, Luka Doncic ebben az idényben 35,2 pontos meccsenkénti átlagával vezeti a ligát, 12 pontot dobott az első félidőben, de a második negyedben már bicegve játszott, ezért a nagyszünetet követően nem tért vissza a pályára. Nélküle a Lakers meglepetésre rendkívül simán 103-88-ra kikapott a Clipperstől.

Luka Doncic vezeti a pontlistát az NBA-ben
Luka Doncic vezeti a pontlistát az NBA-ben
Fotó: ALEX GOODLETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rosszkor jött Doncic sérülése a Lakersnek

A sportban a legrosszabb dolog a sérülés. Nemcsak a kosárlabdában, hanem általában a sportban” – mondta a meccs után a Los Angeles Lakers másik vezére, LeBron James, aki a mezőny legeredményesebbjeként 36 ponttal zárt.

A Lakers a vereség ellenére 19-8-as mérlegével negyedik a nyugati főcsoportban, de Doncic sérülése a lehető legrosszabbkor jött, ugyanis Rui Hachimura, Deandre Ayton és Austin Reaves sem bevethető.

Két másik nyugati rangadó igencsak parázs hangulatban végződött: a Houston Rockets úgy vágott vissza 115-101-es sikerrel a három nappal ezelőtti, hosszabbításos vereségért a Denver Nuggets csapatának, hogy az ellenfél vezetőedzőjét, Dave Adelmant reklamálásért elküldték a kispadtól, míg a Golden State Warriors úgy verte 119-116-ra a Phoenix Suns együttesét, hogy egyik legjobbját, Draymond Greent két technikai hiba után kiállították a bírók.

