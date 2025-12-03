Live
57 éves korában meghalt Elden Campbell, a Clemson egyetem történetének legeredményesebb pontszerzője, aki az 1990-es években a Los Angeles Lakersben kosarazott. Elden Campbell 2004-ben NBA-bajnoki címet nyert a Detroit Pistons csapatával.

A Los Angeles Lakers és a Detroit Pistons egykori centerének halálhírét a Clemson Egyetem jelentette be, részletek közlése nélkül. Elden Campbell az 1986–1990 közötti időszakban vált a Clemson Tigers meghatározó játékosává: háromszoros egyetemi válogatott lett, és vezéregyénisége volt annak az együttesnek, amely az iskola történetének egyetlen alapszakasz bajnoki címét szerezte. 

Elden Campbell of the Los Angeles Lakers (C) gets tangled up with Detlef Schrempf of the Seattle Supersonics (R) as he looks for the ball during their 29 December NBA game in Los Angeles. Campbell scored 28 points including the game winning shot as the Lakers won, 96-95. (COLOR KEY: Lakers wear yellow.) (Photo by VINCE BUCCI / AFP)
Elden Campbell kilenc évet játszott a Los Angeles Lakers csapatában
Fotó: Vince Bucci/AFP

Az egyetemi pályafutását 1 880 ponttal zárta, amely máig az intézmény rekordja, emellett második helyen áll a blokkok, és nyolcadikon a lepattanók örökranglistáján.

Meghalt Elden Campbell

Egykori edzője, Cliff Ellis megrendülten reagált Elden Campbell halálhírére.

 Elden nemcsak kivételes játékos, hanem rendkívüli ember is volt. A Clemson család ma egy igazi példaképet veszített el” 

fogalmazott.

Campbellt 1990-ben az NBA első körében draftolta a Los Angeles Lakers, ahol kilenc szezont játszott, mielőtt 1999-ben Charlotte-ba cserélték. Később megfordult Seattle-ben, New Jerseyben és Detroitban is. A Pistons játékosaként a 2003/04-es idényben NBA-bajnoki címet ünnepelhetett, majd a következő évben befejezte pályafutását.

Pályafutása végére 1 044 mérkőzésen 10,3 pontot és 5,9 lepattanót átlagolt.

