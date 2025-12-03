A Los Angeles Lakers és a Detroit Pistons egykori centerének halálhírét a Clemson Egyetem jelentette be, részletek közlése nélkül. Elden Campbell az 1986–1990 közötti időszakban vált a Clemson Tigers meghatározó játékosává: háromszoros egyetemi válogatott lett, és vezéregyénisége volt annak az együttesnek, amely az iskola történetének egyetlen alapszakasz bajnoki címét szerezte.

Elden Campbell kilenc évet játszott a Los Angeles Lakers csapatában

Fotó: Vince Bucci/AFP

Az egyetemi pályafutását 1 880 ponttal zárta, amely máig az intézmény rekordja, emellett második helyen áll a blokkok, és nyolcadikon a lepattanók örökranglistáján.

Meghalt Elden Campbell

Egykori edzője, Cliff Ellis megrendülten reagált Elden Campbell halálhírére.

Elden nemcsak kivételes játékos, hanem rendkívüli ember is volt. A Clemson család ma egy igazi példaképet veszített el”

– fogalmazott.

Campbellt 1990-ben az NBA első körében draftolta a Los Angeles Lakers, ahol kilenc szezont játszott, mielőtt 1999-ben Charlotte-ba cserélték. Később megfordult Seattle-ben, New Jerseyben és Detroitban is. A Pistons játékosaként a 2003/04-es idényben NBA-bajnoki címet ünnepelhetett, majd a következő évben befejezte pályafutását.

Pályafutása végére 1 044 mérkőzésen 10,3 pontot és 5,9 lepattanót átlagolt.