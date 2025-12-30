A Miami Heat elleni mérkőzésen Nikola Jokic szerencsétlenül megsérült, amikor saját csapattársa a lábára lépett, ami közben megbicsaklott a térde. Jokic azonnal elesett és a térdéhez kapott.

Nikola Jokic sérülése miatt aggódhatnak Denverben

Nikola Jokic súlyosan megsérülhetett

„Azonnal érezte, hogy valami nincs rendben” – mondta a Nuggets vezetőedzője, David Adelman a mérkőzés után az újságíróknak, miután a Denver végül 147–123-ra kikapott a Heattől. „Ez az NBA része. Amikor bárki megsérül, az gyomorszorító érzés, különösen egy ilyen különleges játékos esetében.”

Jokic sérülése a második negyed végén történt, mindössze hat másodperccel a játékrész vége előtt. Jokic éppen helyezkedett, amikor Spencer Jonest meglökték, és rálépett Jokic bal lábára, miközben a szerb center éppen terhelte azt. Ennek következtében Jokic bal térde megrogyott és hátrafelé túlnyújtódott.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

Jokic a pályán terült el, fájdalmak közepette a térdét fogta. Az edzők és az orvosi stáb ellátták, majd végül felállt, és elhagyta a játékteret.

Ránézésére szalagsérülés lehet, ami a legrosszabb forgatókönyv lenne, és hosszabb kihagyásra kényszerítheti Jokicot. A Nuggets kedden, december 30-án további vizsgálatokkal és képalkotó eljárásokkal értékeli az állapotát, ezt követően adnak majd részletesebb tájékoztatást.

„Elsősorban emberként aggódom érte, és azért a csalódottságért, amit egy ilyen helyzet jelent. Szerencsétlen dolog, és a legjobbakban reménykedünk. Kitartónak kell maradnunk, hogy a lehető legjobban támogassuk azokat a csapattársainkat, akik kiesnek, és tiszteletben tartsuk őket, amikor pályára lépnek" – tette hozzá Adelman.

Jokic ebben a szezonban ismét MVP-szinten kezdett: 31 mérkőzésen átlagosan 29,9 pontot, 12,4 lepattanót és 11,1 gólpasszt hozott a Denvernek. A Miami elleni meccs első félidejében Jokic 21 pontot szerzett, emellett kiosztott 8 gólpasszt és leszedett 5 lepattanót.