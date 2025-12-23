Az NFL sztárcsapatának, a Kansas City Chiefsnek az elnök-tulajdonosa, Clark Hunt hétfőn bejelentette, hogy 2031-ben új stadionba költözik a csapat, ami fennállása óta először nem Missouri, hanem Kansas államban fog lesz található.

A Kansas City Chiefs otthona már az NFL egyik legöregebb stadionja lett

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irány Kansas!

A Kansas City Chiefs 1963-ban Dallasból költözött a Missouri államban található Kansas Citybe, ahol előbb a Municipal Stadiumban, majd 1972-től az Arrowhead Stadiumban játszotta a hazai meccseit. Mára azonban az Arrowhead az amerikai főcsoport legöregebb stadionja lett, ráadásul a Chiefs csak bérli a várostól, a bérleti szerződés pedig 2030-ban lejár.

A 2031-es szezonra azonban már elkészül a Chiefs új, 3 milliárd dollárba kerülő fedett stadionja,

ami Kansas City belvárosától nem keletre, hanem nyugatra lesz nagyjából 20 perc autóútra, ami már nem Missouri, hanem Kansas államhoz tartozik.

Hunt azért döntött az államváltás mellett, mert míg Missouri 50, addig Kanasas 60 százalékát állja az új stadion projektnek.

A Chiefs összesen 4-szer nyerte meg a Super Bowlt, először 1970-ben (SB IV), majd 2020 óta az öt SB-szereplésből háromszor tudott győzni. Idén viszont már biztosan nem fog bajnokságot nyerni, ugyanis 6-9-es mérleggel csak harmadik az AFC Nyugati csoportjában, így már biztosan lemarad a rájátszásról.