Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Időjárás

Végre! Kiderült, hol lesz fehér karácsonyunk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyot fordul a világ az NFL sztárcsapatával, a Kansas City Chiefsszel. A 2020 óta három Super Bowl-t nyerő Chiefs 2031-ben nemcsak új stadionba költözik, hanem fennállása során először lesz az otthona Kansas államban.

Az NFL sztárcsapatának, a Kansas City Chiefsnek az elnök-tulajdonosa, Clark Hunt hétfőn bejelentette, hogy 2031-ben új stadionba költözik a csapat, ami fennállása óta először nem Missouri, hanem Kansas államban fog lesz található.

KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: A view GEHA Field at Arrowhead Stadium prior to the AFC Championship Game between the Buffalo Bills and Kansas City Chiefs on January 26, 2025 in Kansas City, Missouri. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Kansas City Chiefs otthona már az NFL egyik legöregebb stadionja lett
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irány Kansas!

A Kansas City Chiefs 1963-ban Dallasból költözött a Missouri államban található Kansas Citybe, ahol előbb a Municipal Stadiumban, majd 1972-től az Arrowhead Stadiumban játszotta a hazai meccseit. Mára azonban az Arrowhead az amerikai főcsoport legöregebb stadionja lett, ráadásul a Chiefs csak bérli a várostól, a bérleti szerződés pedig 2030-ban lejár.

A 2031-es szezonra azonban már elkészül a Chiefs új, 3 milliárd dollárba kerülő fedett stadionja, 

ami Kansas City belvárosától nem keletre, hanem nyugatra lesz nagyjából 20 perc autóútra, ami már nem Missouri, hanem Kansas államhoz tartozik.

Hunt azért döntött az államváltás mellett, mert míg Missouri 50, addig Kanasas 60 százalékát állja az új stadion projektnek.

A Chiefs összesen 4-szer nyerte meg a Super Bowlt, először 1970-ben (SB IV), majd 2020 óta az öt SB-szereplésből háromszor tudott győzni. Idén viszont már biztosan nem fog bajnokságot nyerni, ugyanis 6-9-es mérleggel csak harmadik az AFC Nyugati csoportjában, így már biztosan lemarad a rájátszásról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!